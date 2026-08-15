Por qué Barcelona y Real Madrid no jugarán en la primera jornada de La Liga

La temporada 2026-2027 de La Liga comenzará con una primera jornada formada por seis partidos y un formato inédito. Sin embargo, el vigente campeón, Barcelona, y su eterno rival, Real Madrid, no participarán en los encuentros inaugurales. Según The Athletic, la decisión se debe al acuerdo sobre el descanso obligatorio de los jugadores, por lo que cuatro partidos se han aplazado hasta finales de agosto. Así lo informa Goal.com.

La jornada comenzará el sábado por la noche con el partido entre el Deportivo Alavés y el Getafe. Sevilla, Rayo Vallecano, Racing de Santander, Espanyol, Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid saltarán al campo según un calendario establecido. Sin embargo, la ausencia de los grandes clubes está dirigiendo la atención de los aficionados hacia los demás encuentros.

Acuerdo sobre el descanso obligatorio y cambios en el calendario

Esta inusual jornada inaugural es fruto de un acuerdo entre la dirección de La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El pacto exige un descanso obligatorio para los jugadores cuyas selecciones nacionales hayan alcanzado las semifinales del Mundial. En un principio, La Liga exigía firmemente que la temporada comenzara el 15 de agosto, a diferencia de las otras grandes ligas europeas.

Sin embargo, la AFE se opuso para defender el derecho de los futbolistas al descanso, de acuerdo con el convenio colectivo. La victoria de España sobre Argentina el 19 de julio y su título demostraron que los jugadores clave de Barcelona y Real Madrid necesitaban más tiempo de recuperación.

Preparación de los clubes y los futbolistas

Tras un mes de negociaciones, los clubes de La Liga decidieron por unanimidad dividir la primera jornada. La Real Federación Española de Fútbol aprobó el calendario el 30 de junio, aunque Real Madrid no envió representantes a ninguna de esas reuniones. Después del parón internacional de verano, varias figuras del equipo apenas se han incorporado a los entrenamientos.

En concreto, los jugadores de Barcelona Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsí no retomaron los entrenamientos hasta el miércoles. En Madrid se vive una situación similar. Marc Cucurella se perdió el amistoso contra el Deportivo, que terminó 1-0, al igual que Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.

Este descanso adicional permitirá al club catalán prepararse mejor antes de comenzar la defensa de su título el 23 de agosto, como visitante ante el Elche. Por su parte, José Mourinho, de vuelta como entrenador del Real Madrid, disputará su debut en su segunda etapa el 22 de agosto en el campo del Espanyol.