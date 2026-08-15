Un skater realiza un truco histórico con un eclipse solar de fondo

El skater profesional español Dani León causó sensación en las redes sociales con un espectacular truco realizado durante un eclipse solar. El deportista aprovechó este fenómeno astronómico poco común y sincronizó su salto con el momento más impactante, cuando el Sol quedó completamente oculto.

En el video se ve a Dani León elevándose con su skateboard mientras la Luna cubre por completo el Sol detrás de él. Las imágenes crean la impresión de que el deportista vuela por el aire frente a un Sol oscurecido.

León publicó el video en una red social y describió el truco como uno de los movimientos más importantes de su vida. Las imágenes del salto inesperado y calculado con extrema precisión se volvieron virales en poco tiempo y acumularon millones de reproducciones.

Otro aspecto único del truco es que el deportista logró sincronizar casi a la perfección el momento de su salto con el eclipse solar. Así, un simple movimiento de skateboard se combinó con un fenómeno cósmico excepcional para crear una escena fantástica.

Cabe destacar que Dani León es uno de los skaters profesionales más conocidos de España. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024.

El eclipse solar total observado el 12 de agosto de 2026 fue visible en España, algunas zonas de Portugal y otras partes de Europa. En España, fue el primer eclipse solar total visible en más de un siglo.

La combinación, en un solo plano, del fenómeno astronómico y un truco de skateboard calculado al milímetro se convirtió en el elemento central del video. Muchos internautas consideran estas imágenes no una simple grabación deportiva, sino un momento único en el que se unen la naturaleza y el talento humano.