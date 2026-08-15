Un skater realiza un truco histórico con un eclipse solar de fondo

·53·Mundo
Un skater realiza un truco histórico con un eclipse solar de fondo

El skater profesional español Dani León causó sensación en las redes sociales con un espectacular truco realizado durante un eclipse solar. El deportista aprovechó este fenómeno astronómico poco común y sincronizó su salto con el momento más impactante, cuando el Sol quedó completamente oculto.

En el video se ve a Dani León elevándose con su skateboard mientras la Luna cubre por completo el Sol detrás de él. Las imágenes crean la impresión de que el deportista vuela por el aire frente a un Sol oscurecido.

León publicó el video en una red social y describió el truco como uno de los movimientos más importantes de su vida. Las imágenes del salto inesperado y calculado con extrema precisión se volvieron virales en poco tiempo y acumularon millones de reproducciones.

Otro aspecto único del truco es que el deportista logró sincronizar casi a la perfección el momento de su salto con el eclipse solar. Así, un simple movimiento de skateboard se combinó con un fenómeno cósmico excepcional para crear una escena fantástica.

Cabe destacar que Dani León es uno de los skaters profesionales más conocidos de España. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024.

El eclipse solar total observado el 12 de agosto de 2026 fue visible en España, algunas zonas de Portugal y otras partes de Europa. En España, fue el primer eclipse solar total visible en más de un siglo.

La combinación, en un solo plano, del fenómeno astronómico y un truco de skateboard calculado al milímetro se convirtió en el elemento central del video. Muchos internautas consideran estas imágenes no una simple grabación deportiva, sino un momento único en el que se unen la naturaleza y el talento humano.

Dani LeónEspañaPortugalTokioParís
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una mujer muere por disparos procedentes de Afganistán en TayikistánUna mujer muere por disparos procedentes de Afganistán en TayikistánHoy, 11:20Un robot pide limosna en China: su petición dejó atónitos a los internautasUn robot pide limosna en China: su petición dejó atónitos a los internautasHoy, 10:55En Italia, arrojan al «peor político» al río — una insólita tradición medieval sigue vigenteEn Italia, arrojan al «peor político» al río — una insólita tradición medieval sigue vigenteHoy, 10:50«Haré del estrecho de Ormuz territorio estadounidense»: Trump revela su plan que ha hecho temblar al mundo«Haré del estrecho de Ormuz territorio estadounidense»: Trump revela su plan que ha hecho temblar al mundoHoy, 10:17Golpe al comercio ilegal de cereales: Ucrania incluye 13 buques y 28 empresas en su «lista negra»Golpe al comercio ilegal de cereales: Ucrania incluye 13 buques y 28 empresas en su «lista negra»Hoy, 09:56Desarticulado el «robo de 3 minutos»: ¿cómo se recuperaron obras invaluables en Italia?Desarticulado el «robo de 3 minutos»: ¿cómo se recuperaron obras invaluables en Italia?Hoy, 09:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones