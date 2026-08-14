El Liverpool se interesa por el talento parisino, pero su prioridad es otra

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El Liverpool se interesa por el talento parisino, pero su prioridad es otra

Al respecto, Goal.com informa .

Según ixbt.com y el periodista francés Romain Molina, el Liverpool contempla por igual los fichajes de los jugadores del Paris Saint-Germain Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye, aunque su nivel de interés no es el mismo. Según Molina, Mbaye figura en la lista de candidatos del club inglés, pero no es su primera opción. Esta situación ha cambiado las perspectivas de futuro del joven futbolista y el enfoque del Liverpool en el mercado de fichajes.

El papel del agente y las condiciones del fichaje

Según el especialista, el futuro de Ibrahim Mbaye depende en gran medida de las gestiones de su agente, Jorge Mendes. Mendes intenta utilizar su influencia para cambiar la situación antes del cierre del mercado de fichajes. Sin embargo, las elevadas exigencias económicas del Paris Saint-Germain y los vínculos menos estrechos de este agente con la directiva del Liverpool, en comparación con otros acuerdos, complican la operación.

El estilo de Mendes difiere ligeramente del de Moussa Sissoko, agente de Bradley Barcola. A diferencia de Sissoko, Mendes se apoya más en sus contactos e intereses dentro de los clubes que en los deseos personales del futbolista. Las grandes cantidades que pide el Paris Saint-Germain también explican la cautela del Liverpool en este asunto.

Opciones alternativas

Si el fichaje de Mbaye no llega a concretarse, la directiva del Liverpool también tiene preparadas otras alternativas para las bandas. El equipo de ojeadores sigue de cerca a varios jóvenes talentos de la Premier League y de otros campeonatos europeos.

  • Yankuba Minteh, del Brighton
  • Matías Fernández-Pardo, del Lille
  • Ryan, del Bournemouth
Estos futbolistas han sido analizados exhaustivamente por el departamento de ojeadores del Liverpool y siguen siendo los principales candidatos para reforzar el ataque antes del cierre del mercado de fichajes.

LiverpoolParis Saint-GermainIbrahim MbayeFichajesPremier League
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