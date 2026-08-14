¡Resultado histórico: Uzbekistán, sin rival en Asia con 51 medallas!

El campeonato continental de halterofilia para júniors y cadetes, celebrado en la magnífica «Ciudad Olímpica» de nuestra capital, llegó oficialmente a su fin. Ocho días de intensa competición concluyeron con el triunfo absoluto de la selección de Uzbekistán.

Según informó el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, nuestros compatriotas conquistaron al término del campeonato un total de 51 medallas y demostraron una vez más que no tienen rival en Asia.

¡Doble oro para Omadillo Olimov en la última jornada!

En la última jornada, la más emocionante de la competición, los atletas de las categorías de mayor peso lucharon por un puesto en el podio.

En la categoría júnior de +110 kg Omadillo Olimov, que defendía los colores de nuestro país, Omadillo Olimov mostró un auténtico dominio y conquistó dos medallas de oro en dos tiempos y en el total olímpico para poner un brillante broche al campeonato.

Balance final de medallas de la selección de Uzbekistán

Tras competir durante ocho días contra los mejores jóvenes atletas del continente, nuestros halterófilos lograron los siguientes resultados:

Categoría júnior: 7 oros, 10 platas y 6 bronces — Total: 23 medallas ;

Categoría cadete: 6 oros, 8 platas y 14 bronces — Total: 28 medallas.

En total, los atletas que representan el futuro de la halterofilia uzbeka sumaron 13 medallas de oro, 18 de plata y 20 de bronce .

¡Primer puesto en Asia en la clasificación por equipos en 4 categorías!

Según los resultados de la competición, la selección nacional de Uzbekistán fue superior en todas las categorías principales y conquistó el título en cuatro clasificaciones por equipos:

En la categoría júnior en la clasificación general por puntos — 1.er puesto; En la categoría júnior femenina en la clasificación por puntos — 1.er puesto; En la categoría cadete en la clasificación general por puntos — 1.er puesto; En la categoría cadete masculina en la clasificación por puntos — 1.er puesto.

Esta victoria sin precedentes y el dominio absoluto en la clasificación por equipos demuestran que la nueva generación de nuestra escuela nacional de halterofilia está preparada para lograr grandes éxitos en los escenarios internacionales.

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