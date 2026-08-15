La pasta térmica de baja calidad del portátil Geekom M16 redujo su rendimiento

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La pasta térmica de baja calidad del portátil Geekom M16 redujo su rendimiento

El análisis del portátil Geekom M16 realizado por los expertos de KitGuru ha generado debate en el mundo de la tecnología. Se descubrió que la pasta térmica de baja calidad utilizada en el dispositivo limitaba considerablemente las capacidades del procesador, mientras que su sustitución aumentó casi un tercio el rendimiento del ordenador. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, mientras algunas marcas chinas, incluida Chuwi, engañan actualmente a los consumidores utilizando procesadores renombrados y pantallas de baja calidad, los productos de Geekom también presentan problemas graves. En concreto, las últimas pruebas revelaron que el rendimiento del portátil Geekom M16 era sospechosamente bajo.

Resultados de las pruebas y problema de alta temperatura

El ordenador equipado con el procesador Intel Core Ultra 9 185H no logró los resultados esperados en las pruebas iniciales. Al mismo tiempo, se observó que el dispositivo se calentaba hasta alcanzar temperaturas muy elevadas durante su funcionamiento. Esto indicaba un problema entre el sistema de refrigeración y el material de interfaz térmica.

Para determinar la causa del problema, los expertos sustituyeron la pasta térmica aplicada en fábrica por una interfaz térmica de mayor calidad. Como resultado, la temperatura del procesador disminuyó considerablemente y, lo más importante, su rendimiento aumentó de inmediato cerca de un 30 %.

Situación en otros modelos y conclusiones

Cabe señalar que no se trata de un caso aislado. Anteriormente, se había observado un problema similar en otro modelo del mismo fabricante, el ordenador X14 Pro. En aquella ocasión, también se informó de que sustituir la pasta térmica ayudó a aumentar un 13 % la eficiencia del procesador.

Esta situación demuestra la importancia de prestar atención a la calidad de los materiales utilizados durante el ensamblaje. Se recomienda a los usuarios que planeen comprar un ordenador Geekom tener en cuenta este aspecto, especialmente los puntos débiles del sistema de refrigeración.

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Abror Shuhratov
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