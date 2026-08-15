Hansi Flick prueba a Lamine Yamal como delantero centro en el Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, busca soluciones tácticas originales para resolver la falta de delanteros en su equipo. Según Goal.com, el técnico alemán está probando al joven talento Lamine Yamal como delantero centro, incluido en el papel de «falso nueve». Goal.com informa de ello.

La plantilla azulgrana sufrió grandes cambios durante el mercado de verano. Robert Lewandowski se marchó para continuar su carrera en Norteamérica, mientras que Ferran Torres fichó por el Paris Saint-Germain. La salida de estos futbolistas experimentados dejó un vacío importante en la línea ofensiva del equipo.

Nuevos experimentos tácticos en los entrenamientos

Lamine Yamal es principalmente un extremo derecho, y los aficionados siempre lo han visto jugar en esa posición. Sin embargo, Hansi Flick parece haber cambiado su visión sobre el puesto del futbolista en las últimas semanas y demuestra que también puede utilizarlo en el centro. No se trata de una simple idea teórica, sino de una táctica que se está aplicando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Las imágenes de un entrenamiento publicadas por el club muestran a Lamine Yamal actuando como un auténtico número nueve y marcando un golazo. En la jugada, el futbolista exhibió su calidad técnica al controlar el balón con el pie derecho antes de enviar un preciso disparo con su mágico pie izquierdo.

Falta de efectivos y futbolistas polivalentes

Bajo las órdenes de Hansi Flick, Lamine Yamal no es el único jugador que se ve obligado a cambiar de posición. Anthony Gordon y Karim Adeyemi también han demostrado que están preparados para desempeñar el papel de delantero centro. A lo largo de sus carreras, ambos han jugado por el centro, respectivamente en el Newcastle United y el Borussia Dortmund.

Aunque estos futbolistas suelen rendir mejor en las bandas, el entrenador se ve obligado a confiar en su polivalencia. Se espera que Lamine Yamal, recién regresado de vacaciones, se incorpore pronto al equipo titular. Los expertos siguen con atención la posibilidad de que el técnico le dé una oportunidad en este nuevo papel experimental durante el próximo amistoso en Basilea.