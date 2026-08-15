Hansi Flick prueba a Lamine Yamal como delantero centro en el Barcelona

·4·Deportes
Hansi Flick prueba a Lamine Yamal como delantero centro en el Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, busca soluciones tácticas originales para resolver la falta de delanteros en su equipo. Según Goal.com, el técnico alemán está probando al joven talento Lamine Yamal como delantero centro, incluido en el papel de «falso nueve». Goal.com informa de ello.

La plantilla azulgrana sufrió grandes cambios durante el mercado de verano. Robert Lewandowski se marchó para continuar su carrera en Norteamérica, mientras que Ferran Torres fichó por el Paris Saint-Germain. La salida de estos futbolistas experimentados dejó un vacío importante en la línea ofensiva del equipo.

Nuevos experimentos tácticos en los entrenamientos

Lamine Yamal es principalmente un extremo derecho, y los aficionados siempre lo han visto jugar en esa posición. Sin embargo, Hansi Flick parece haber cambiado su visión sobre el puesto del futbolista en las últimas semanas y demuestra que también puede utilizarlo en el centro. No se trata de una simple idea teórica, sino de una táctica que se está aplicando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Las imágenes de un entrenamiento publicadas por el club muestran a Lamine Yamal actuando como un auténtico número nueve y marcando un golazo. En la jugada, el futbolista exhibió su calidad técnica al controlar el balón con el pie derecho antes de enviar un preciso disparo con su mágico pie izquierdo.

Falta de efectivos y futbolistas polivalentes

Bajo las órdenes de Hansi Flick, Lamine Yamal no es el único jugador que se ve obligado a cambiar de posición. Anthony Gordon y Karim Adeyemi también han demostrado que están preparados para desempeñar el papel de delantero centro. A lo largo de sus carreras, ambos han jugado por el centro, respectivamente en el Newcastle United y el Borussia Dortmund.

Aunque estos futbolistas suelen rendir mejor en las bandas, el entrenador se ve obligado a confiar en su polivalencia. Se espera que Lamine Yamal, recién regresado de vacaciones, se incorpore pronto al equipo titular. Los expertos siguen con atención la posibilidad de que el técnico le dé una oportunidad en este nuevo papel experimental durante el próximo amistoso en Basilea.

Lamine YamalHansi FlickFC BarcelonaFichajesLa Liga
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Cometimos errores tontos»: Vadim Abramov sobre los puntos perdidos«Cometimos errores tontos»: Vadim Abramov sobre los puntos perdidosHoy, 00:52Kylian Mbappé revela los planes del Real Madrid para la nueva temporadaKylian Mbappé revela los planes del Real Madrid para la nueva temporadaHoy, 00:46Drama en Samarcanda: «Dinamo» y «Xorazm» firman un vibrante empateDrama en Samarcanda: «Dinamo» y «Xorazm» firman un vibrante empateAyer, 23:57¡Resultado histórico: Uzbekistán, sin rival en Asia con 51 medallas!¡Resultado histórico: Uzbekistán, sin rival en Asia con 51 medallas!Ayer, 23:52Murat Gassiev desafía a Bakhodir Jalolov: ¿se celebrará este gran combate?Murat Gassiev desafía a Bakhodir Jalolov: ¿se celebrará este gran combate?Ayer, 23:48« Islam ha logrado más que Khabib»: Dana White compara a dos grandes campeones« Islam ha logrado más que Khabib»: Dana White compara a dos grandes campeonesAyer, 23:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?