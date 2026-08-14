Drama en Samarcanda: «Dinamo» y «Xorazm» firman un vibrante empate

El siguiente partido de la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán se disputó en la ciudad de Samarcanda. El equipo local «Dinamo» recibió en su estadio al club de Urgench «Xorazm» .

En un duelo intenso y ofensivo, los aficionados presenciaron un auténtico festival de goles y una dramática lucha sobre el terreno de juego; el encuentro terminó con un vibrante empate 2-2 .

4 goles y una intensa batalla sobre el terreno de juego

La primera parte comenzó con la iniciativa del conjunto visitante. En el minuto 41, el delantero de «Xorazm» Rustamjon Abduhamidov abrió el marcador y permitió que su equipo llegara al descanso por delante (0-1).

En la segunda mitad, los jugadores de Samarcanda tomaron completamente el control del partido:

Minuto 63: Behruzbek Oblaqulov restableció la igualdad — 1-1;

Minuto 74: Jahongir Abdusalomov, que había entrado desde el banquillo, adelantó a los locales — 2-1.

Sin embargo, los jugadores de Urgench no se rindieron. En el minuto 80, Diyorbek Ortiqboyev marcó el gol del empate para «Xorazm» y estableció el 2-2 definitivo en el marcador.

Situación en la clasificación

Tras este empate, ambos equipos sumaron un punto y mejoraron sus posiciones en la tabla:

«Dinamo» elevó su cuenta hasta los 22 puntos y subió al 8.º puesto de la clasificación de la Superliga;

«Xorazm» se situó en la 11.ª posición con 20 puntos .

Acta del partido:

Superliga, 17.ª jornada

«Dinamo» – «Xorazm» 2-2

Goles: Behruzbek Oblaqulov (63), Jahongir Abdusalomov (74) — Rustamjon Abduhamidov (41), Diyorbek Ortiqboyev (80).

«Dinamo»: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Nurillo To‘xtasinov (Jahongir Abdusalomov, 46), Sanjar Qodirqulov (Ulug‘bek Abdullayev, 31), Rasul Yo‘ldoshev (Haris Hayderovich, 46), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 58), Tigran Avanesyan (Oybek O‘rmonjonov, 75), Jaloliddin Jumaboyev, Marko Stanoyevich, Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

«Xorazm»: Umidjon Ergashev, Elzio Lohan (Danila Yejov, 78), Diyor Ortiqboyev, Daniil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Umidbek Sultonov (Nurjahon Muzaffarov, 78), Ulug‘bek Hoshimov (Ismadiyor Ummatov, 84), Rustam Abduhamidov (Sardorbek Azimov, 46), Rafael Sabino (Nodirbek Abduxaliqov, 65).

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