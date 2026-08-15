«Cometimos errores tontos»: Vadim Abramov sobre los puntos perdidos

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«Cometimos errores tontos»: Vadim Abramov sobre los puntos perdidos

En la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Dinamo Samarqand empató 2-2 en casa contra el Khorezm en un duelo vibrante. Tras el partido, el entrenador del equipo de Samarqand, Vadim Abramov, respondió de forma detallada y contundente a las preguntas de los periodistas.

El experimentado técnico se detuvo especialmente en los errores cometidos durante el partido, los espacios en defensa y el problema de las lesiones que viene afectando al equipo.

«Mostramos heroicidad, pero encajamos un gol en una situación sencilla»

Vadim Abramov compartió su análisis del desarrollo del encuentro y de los importantes puntos perdidos:

«No empezamos mal el partido, estábamos haciendo las cosas bien. Después cometimos errores tontos y eso provocó que encajáramos un gol. En la segunda parte, los chicos mostraron una auténtica heroicidad y se pusieron por delante en el marcador.

Por desgracia, volvimos a cometer un error y encajamos un gol a balón parado desde un córner. Sabíamos que el balón iba a llegar precisamente a ese punto y se lo habíamos explicado a los jugadores. Pero me sorprende cómo defendieron los futbolistas experimentados en esa situación: un jugador rival llegó tranquilamente desde el punto de penalti y marcó. El partido fue intenso y entretenido, seguramente gustó a los aficionados, pero para nosotros supuso perder dos puntos».

Epidemia de lesiones: Sanjar Qodirqulov también cae lesionado

Lo que más preocupa al entrenador del Dinamo es la sucesiva baja de jugadores del once titular:

«Por desgracia, hoy Sanjar Qodirqulov también se sumó a la lista de lesionados. Los futbolistas que están en la enfermería todavía no están preparados para volver al campo y ni siquiera se han reincorporado a los entrenamientos. Es difícil decir con exactitud cuándo regresarán.

La ausencia no solo de Hojimirzayev, sino también de líderes como Amonov y O‘rozov, está afectando seriamente al juego del equipo. Cualquier club tendría dificultades después de sufrir bajas así. Esto se debe sobre todo a la densidad del calendario: nuestros rivales descansan uno o dos días más que nosotros, mientras que no tenemos tiempo para recuperarnos».

La exitosa entrada como suplente de Jahongir Abdusalomov

Sobre Jahongir Abdusalomov, que salió desde el banquillo y se convirtió en autor de un gol y una asistencia, el técnico señaló:

«Tenemos que repartir por igual la carga entre todos los jugadores. Por eso hicimos entrar a Jahongir para aumentar el ritmo del partido, y la decisión dio resultado: marcó un gol. Que se quedara en el banquillo se debió únicamente a razones tácticas».

Paxtakor y OKMK por delante: ¿qué espera el equipo de Samarqand?

En las próximas jornadas, el Dinamo se enfrentará a los líderes de la Superliga. Vadim Abramov dejó claro que no piensa rendirse ante los próximos desafíos:

«Esto es fútbol. ¿Quién esperaba hoy que perdiéramos puntos? Sí, nuestros próximos rivales, OKMK y Paxtakor, son muy serios y prestigiosos, pero nos prepararemos con todas nuestras fuerzas para ganar en cualquier situación»concluyó el técnico.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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