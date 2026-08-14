« Islam ha logrado más que Khabib»: Dana White compara a dos grandes campeones

·3·Deportes
« Islam ha logrado más que Khabib»: Dana White compara a dos grandes campeones

El presidente de la principal promotora del mundo Dana White evaluó los logros de dos de las mayores estrellas de la historia de la UFC: el excampeón invicto Khabib Nurmagomedov y el campeón que actualmente defiende el cinturón de peso wélter de la organización, Islam Makhachev.

Según White, la larga trayectoria de Islam Makhachev en la élite del octágono le ha permitido alcanzar logros aún más importantes que los de Khabib.

Longevidad y resultados impresionantes

Cuando le preguntaron si los registros de Islam Makhachev, pese a su única derrota en el octágono, eran más impresionantes que el récord de Khabib en la UFC, el presidente de la organización respondió sin dudarlo:

«Sí, por supuesto. Islam Makhachev ha logrado más que Khabib porque ha competido durante más tiempo al más alto nivel. Cada una de sus actuaciones y sus victorias consecutivas son realmente impresionantes».— declaró White.

«Si Khabib no se hubiera retirado, habría sido el más grande»

El presidente de la UFC también recordó los combates de Khabib Nurmagomedov antes de su llegada a la organización y los disputados en la liga, además de referirse a las cimas que podría haber alcanzado si no hubiera puesto fin prematuramente a su carrera:

«Por supuesto, Khabib llegó más tarde a la UFC y se enfrentó a todos los mejores rivales. Pero ya tenía una impresionante racha de victorias antes de competir aquí.

Nadie sabe qué otros logros habría conseguido Khabib si hubiera continuado su carrera. Sinceramente, si hubiera seguido demostrando plenamente el enorme potencial que todos conocíamos, sin duda habría sido el mejor luchador de todos los tiempos», añadió Dana White.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.

Dana WhiteKhabib NurmagomedovIslam MakhachevUFCTelegram
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Qué pronóstico dio Conor McGregor sobre la pelea entre Makhachev y Garry?¿Qué pronóstico dio Conor McGregor sobre la pelea entre Makhachev y Garry?Ayer, 23:38El Liverpool se interesa por el talento parisino, pero su prioridad es otraEl Liverpool se interesa por el talento parisino, pero su prioridad es otraAyer, 23:12Revelan las razones del fracaso de Steven Gerrard en el Aston VillaRevelan las razones del fracaso de Steven Gerrard en el Aston VillaAyer, 21:33El defensor del Milan Zachary Athekame continuará su carrera en FranciaEl defensor del Milan Zachary Athekame continuará su carrera en FranciaAyer, 21:32Espectáculo de 7 goles en Namangan: «Navbahor» se lleva la victoria en el minuto 89...Espectáculo de 7 goles en Namangan: «Navbahor» se lleva la victoria en el minuto 89...Ayer, 21:24Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbekaDespués de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbekaAyer, 20:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?