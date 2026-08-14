« Islam ha logrado más que Khabib»: Dana White compara a dos grandes campeones

El presidente de la principal promotora del mundo Dana White evaluó los logros de dos de las mayores estrellas de la historia de la UFC: el excampeón invicto Khabib Nurmagomedov y el campeón que actualmente defiende el cinturón de peso wélter de la organización, Islam Makhachev.

Según White, la larga trayectoria de Islam Makhachev en la élite del octágono le ha permitido alcanzar logros aún más importantes que los de Khabib.

Longevidad y resultados impresionantes

Cuando le preguntaron si los registros de Islam Makhachev, pese a su única derrota en el octágono, eran más impresionantes que el récord de Khabib en la UFC, el presidente de la organización respondió sin dudarlo:

«Sí, por supuesto. Islam Makhachev ha logrado más que Khabib porque ha competido durante más tiempo al más alto nivel. Cada una de sus actuaciones y sus victorias consecutivas son realmente impresionantes».— declaró White.

«Si Khabib no se hubiera retirado, habría sido el más grande»

El presidente de la UFC también recordó los combates de Khabib Nurmagomedov antes de su llegada a la organización y los disputados en la liga, además de referirse a las cimas que podría haber alcanzado si no hubiera puesto fin prematuramente a su carrera:

«Por supuesto, Khabib llegó más tarde a la UFC y se enfrentó a todos los mejores rivales. Pero ya tenía una impresionante racha de victorias antes de competir aquí. Nadie sabe qué otros logros habría conseguido Khabib si hubiera continuado su carrera. Sinceramente, si hubiera seguido demostrando plenamente el enorme potencial que todos conocíamos, sin duda habría sido el mejor luchador de todos los tiempos», añadió Dana White.

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