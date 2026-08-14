Murat Gassiev desafía a Bakhodir Jalolov: ¿se celebrará este gran combate?

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Murat Gassiev desafía a Bakhodir Jalolov: ¿se celebrará este gran combate?

Podría producirse un enfrentamiento emocionante y muy esperado en la categoría de los pesos pesados del boxeo profesional. El famoso boxeador ruso, actualmente WBA Regular poseedor del cinturón de campeón Murat Gassiev ha revelado que está considerando al noqueador uzbeko Bakhodir Jalolov para su próximo combate.

En su última entrevista, el experimentado boxeador compartió sus planes para el futuro cercano y la lista de los principales contendientes a los que le gustaría enfrentarse en el ring.

4 candidatos: Jalolov, entre las estrellas

Murat Gassiev declaró que ha señalado a cuatro rivales de primer nivel para defender su cinturón de los pesos pesados u organizar un gran combate:

  • Jarrell Miller (Estados Unidos);

  • Derek Chisora (Reino Unido);

  • Agit Kabayel (Alemania);

  • Bakhodir Jalolov (Uzbekistán).

El hecho de que el campeón ruso haya incluido el nombre de nuestro compatriota entre sus posibles rivales demuestra la alta valoración que tienen la reputación y la peligrosidad de Jalolov en el mundo del boxeo profesional.

Clasificación y perspectivas

Aunque Murat Gassiev ha expresado su deseo de subir al ring contra la «Gran Máquina» uzbeka, Bakhodir Jalolov todavía no figura oficialmente entre los 15 primeros del ranking de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo) .

Aun así, la racha invicta de Bakhodir Jalolov como profesional, su condición de doble campeón olímpico y mundial y su poder de nocaut podrían aumentar considerablemente el interés por este enfrentamiento. Si los promotores logran llegar a un acuerdo, este combate se convertirá sin duda en una de las veladas de boxeo más destacadas del año.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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