Kylian Mbappé revela los planes del Real Madrid para la nueva temporada

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Kylian Mbappé revela los planes del Real Madrid para la nueva temporada

El delantero del Real Madrid y estrella del fútbol mundial Kylian Mbappé concedió una extensa entrevista a la página web oficial del club antes de la nueva temporada, en la que habló de los principales objetivos del equipo y de su preparación.

La estrella francesa destacó que está trabajando al máximo en los entrenamientos y afirmó con rotundidad que el único objetivo del equipo es conquistar todos los títulos en juego.

«Es el momento de trabajar duro»

Mbappé habló sobre la importancia de la pretemporada y el estado físico del equipo:

«Desde los primeros días de la preparación de pretemporada intento dar lo mejor de mí. Ahora es el momento de trabajar duro y sin descanso.

Cuando comiencen los partidos oficiales, tendremos que gestionar correctamente la carga física. Por ahora, debemos darlo todo, recuperar plenamente el ritmo de competición y estar muy preparados para nuestro primer partido oficial en La Liga».

«Tenemos que ganar y ganaremos»

El máximo goleador del conjunto blanco habló sobre el ambiente del equipo y la responsabilidad ante los aficionados, y prometió luchar hasta el final por cada trofeo:

«Tenemos que ganar sí o sí. Estoy convencido de que esta temporada volveremos a conquistar grandes títulos. Eso es exactamente lo que queremos y ¡lo conseguiremos!

Siento que el equipo se está preparando muy seriamente para ello. Durante toda la temporada centraremos todos nuestros esfuerzos en este objetivo para hacer felices a nuestros millones de aficionados. No hay nada más importante que ganar títulos con el Real Madrid y alegrar a nuestros seguidores», concluyó Mbappé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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