SpaceX comienza a ampliar su fábrica de Starlink en Texas

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha iniciado la siguiente fase de un importante proyecto multimillonario para ampliar su fábrica de Bastrop, Texas. En esta instalación se fabrican componentes de satélites esenciales para la red mundial de Internet. Esta ampliación representa un paso importante para hacer realidad los ambiciosos planes futuros de la empresa. ixbt.com informa de ello.

Reconstrucción y planes futuros

Según ixbt.com, los trabajos de remodelación y reconstrucción del interior del edificio de la fábrica comenzarán el próximo mes. Está previsto que todas las obras de construcción y equipamiento concluyan por completo en otoño de 2027. Esto permitirá aumentar considerablemente la capacidad de producción.

Elon Musk afirma que el equipo de Starlink ha logrado crear desde cero toda una red mundial de Internet. Actualmente se considera la primera red mundial de Internet con la mayor capacidad de transmisión del mundo. Según el responsable de la empresa, en el futuro más del 90 % de todo el tráfico mundial de Internet podría corresponder a Starlink.

Ampliar la constelación orbital hasta 100 000 satélites

Actualmente, hay cerca de 11 000 satélites activos pertenecientes a la red Starlink en la órbita terrestre. Sin embargo, esta cifra no es el objetivo final. Elon Musk pretende elevar a 100 000 el número de dispositivos en órbita mediante la implementación de equipos de tercera generación y posteriores.

Según los expertos, un aumento tan drástico del número de satélites llevaría la velocidad y la cobertura de Internet a un nuevo nivel en todo el mundo. La ampliación de la fábrica de Bastrop proporcionará la base material y logística necesaria para construir y mantener esta enorme infraestructura espacial.