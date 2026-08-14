¿Qué pronóstico dio Conor McGregor sobre la pelea entre Makhachev y Garry?

El excampeón de la UFC en dos categorías de peso y estrella del octágono, Conor McGregor comentó el próximo combate por el título entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry con una declaración contundente.

La estrella irlandesa respaldó abiertamente a su compatriota y aspirante Ian Garry, y reveló el escenario exacto con el que podría derrotar a su rival.

«Garry tiene todo lo necesario para ganar»

Según McGregor, las condiciones antropométricas de Garry y su capacidad para mantener la distancia durante el combate suponen un serio problema para el campeón actual:

«¡Adelante, Garry! Tiene todo lo necesario para ganar: es alto, controla perfectamente la distancia en el octágono y sabe moverse con seguridad», declaró Conor.

«Makhachev todavía tiene que demostrar su nivel en el peso wélter»

El excampeón tampoco ocultó sus dudas sobre la situación del peleador ruso en su nueva división y predijo cómo terminará el combate:

«Makhachev todavía tiene que demostrar su verdadero nivel en el peso wélter. ¿Cómo veo el desenlace del combate? Una patada alta precisa y potente con la pierna derecha a la cabeza — ¡y la victoria del peleador irlandés-brasileño!» — declaró McGregor al compartir su pronóstico.

Estas declaraciones intensifican aún más el debate entre los aficionados y los expertos antes del choque por el título.

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