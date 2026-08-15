« Sabe ganar »: Kylian Mbappé habla sobre José Mourinho

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« Sabe ganar »: Kylian Mbappé habla sobre José Mourinho

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé el reconocido técnico portugués José Mourinho y habló sobre su experiencia de trabajo con él.

La estrella francesa destacó especialmente la experiencia del entrenador en la conquista de títulos y afirmó que el principal objetivo del equipo es únicamente ganar trofeos.

« Trabajar con Mourinho es una gran experiencia »

El periodista especializado Fabrizio Romano informó de que Mbappé valoró así su trabajo bajo las órdenes del nuevo entrenador:

« Nuestro objetivo es único: ganar, simplemente. Trabajar con un entrenador tan experimentado como José Mourinho es una oportunidad increíble. Porque sabe perfectamente cómo ganar los partidos importantes ».

Anteriormente, el delantero había declarado que el club blanco estaba preparado para luchar por los grandes títulos en todas las competiciones durante la nueva temporada.

Una nueva era en el Real Madrid y la primera prueba en LaLiga

Recordemos que José Mourinho regresó al banquillo del Real Madrid en el verano de 2026. El técnico portugués sustituyó a Alvaro Arbeloa, quien dejó el equipo para continuar su carrera en la Premier League inglesa.

El club blanco comenzará pronto sus partidos oficiales de la nueva temporada:

  • Fecha: 22 de agosto

  • Competición: LaLiga española, 1.ª jornada

  • Partido: Espanyol — Real Madrid» (como visitante)

La plantilla renovada del Real Madrid y el primer partido oficial de Mourinho al frente del equipo generan gran expectación entre los aficionados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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