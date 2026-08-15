El procesador Qualcomm Snapdragon C supera ampliamente al Intel N250

Qualcomm ha presentado información detallada sobre su nuevo procesador Snapdragon C, destinado a los portátiles más asequibles. Según ixbt.com, aunque inicialmente se anunció un precio de 300 dólares para estos dispositivos, los primeros modelos del mercado son algo más caros. A pesar de ello, el nuevo chip demuestra claramente su superioridad técnica frente a los competidores del segmento económico. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Los representantes de la empresa confirmaron que el nuevo SoC (sistema en chip) cuenta con ocho núcleos de procesador Kryo. Aunque no se ha revelado su modelo exacto, los rumores más extendidos apuntan al uso de núcleos Cortex-A78 y A55 más antiguos. Según los especialistas, Snapdragon C es en realidad una versión renombrada de la plataforma Snapdragon QCS6490, muy similar al chip Snapdragon 778G lanzado en 2021.

Especificaciones y capacidades

Según los datos oficiales presentados, la frecuencia máxima de los núcleos del nuevo procesador alcanza los 3 GHz. El dispositivo también incorpora 2 MB de memoria caché compartida. En cuanto a la RAM, admite los formatos LPDDR5, LPDDR5X y LPDDR4X, con hasta 16 GB. También incluye estándares modernos de comunicación inalámbrica, como Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.0, además de almacenamiento UFS 3.1.

Para evaluar el rendimiento, Qualcomm comparó su nuevo chip con el procesador Intel N250. El Intel N250 está fabricado con el proceso Intel 7 y, aunque no es la solución más reciente de la gama, pertenece técnicamente a una época casi contemporánea del Snapdragon 778G.

Comparativa de rendimiento y eficiencia

Según los resultados de las pruebas comparativas, el chip de Qualcomm ofrece el doble de eficiencia energética. Esto se debe en gran medida al uso de un proceso de fabricación más moderno. En Geekbench, Snapdragon C demostró ser un 44 % más rápido que el Intel N250 en un solo núcleo y un 24 % más rápido en varios núcleos.

Como referencia, el Intel N250 obtiene aproximadamente 2800 puntos en este benchmark de un solo núcleo. A modo de comparación, el hecho de que la plataforma QCS6490 también alcance unos 3000 puntos confirma la veracidad de los datos proporcionados por Qualcomm. En las pruebas de Cinebench, se espera que la nueva chip ofrezca una ventaja de hasta el 67 %.

También hay que tener en cuenta que las comparaciones se realizan principalmente frente a un procesador Intel técnicamente obsoleto, con solo cuatro núcleos y sin la tecnología Hyper-Threading. Aun así, el nuevo Snapdragon C demuestra estar preparado para competir seriamente en el mercado de los portátiles económicos.