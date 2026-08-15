Se viraliza un video de un musulmán rezando frente a una casa

En Estados Unidos, un video que muestra a un conductor musulmán rezando al borde de la carretera generó un amplio debate en las redes sociales. La propietaria cristiana de la vivienda publicó las imágenes en internet y llamó al respeto y la tolerancia entre personas de distintas religiones.

Según se informó, durante el mes de Ramadán, un conductor buscaba un lugar seguro para rezar y se detuvo frente a la casa de una mujer. Allí realizó su oración sin obstaculizar el tráfico. La propietaria no reaccionó negativamente; por el contrario, grabó la escena y la compartió en las redes sociales.

La mujer afirmó que, al difundir el video, quería mostrar la importancia de tratarse con respeto, a pesar de las diferencias en las creencias religiosas.

La difusión del video coincide con un nuevo debate sobre la actitud hacia los musulmanes en Estados Unidos. La congresista Nancy Mace, en particular, ha recibido críticas en las últimas semanas por sus declaraciones contundentes sobre los musulmanes y el islam. Algunos de sus mensajes en redes sociales fueron calificados de islamófobos por los medios y la opinión pública.

En CNN, el periodista Omar Jiménez criticó las declaraciones de Mace sobre los musulmanes y destacó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad religiosa. Mace, sin embargo, continuó defendiendo sus posturas.

En este contexto, muchos consideran que el video difundido en las redes sociales recuerda la importancia del respeto mutuo y la tolerancia entre personas de distintas creencias.