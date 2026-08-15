Explota un globo de helio en un centro comercial de Egipto

La explosión de un globo de helio en uno de los centros comerciales de Nueva Cairo, Egipto, dejó 3 muertos y 17 heridos de diversa gravedad. La tragedia ocurrió el 13 de agosto en el centro comercial Arabella Plaza.

Según el Ministerio de Salud de Egipto, la explosión se produjo en un globo de helio de una tienda de regalos ubicada en la primera planta del centro. Tras la fuerte detonación, también se declaró un incendio en el interior del establecimiento.

Aunque el incendio fue controlado rápidamente, la explosión y las llamas también dañaron las fachadas de las tiendas cercanas del centro comercial.

En cuanto se recibió el aviso del incidente, se enviaron al lugar 8 equipos de ambulancias. De los heridos, 11 fueron trasladados al New Cairo Specialized Hospital y otros 6 a centros médicos cercanos.

El ministerio informó de que todas las víctimas estaban recibiendo la atención médica necesaria. Debido al incidente, los hospitales cercanos también activaron un régimen de alerta reforzada.