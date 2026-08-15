« La defensa es nuestro mayor quebradero de cabeza»: Kapadze habla de las carencias tras el partido de ayer

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« La defensa es nuestro mayor quebradero de cabeza»: Kapadze habla de las carencias tras el partido de ayer

El partido entre Navbahor y Bunyodkor, correspondiente a la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, se convirtió en un auténtico festival de goles. En un intenso encuentro con siete tantos, el conjunto de Namangan se impuso por 4-3 y logró una importante remontada.

Al finalizar el encuentro, el entrenador de los «Halcones» Temur Kapadze participó en una rueda de prensa ante los periodistas y analizó en detalle las dificultades del partido, los problemas defensivos y los cambios en la alineación.

«Después del 2-0 dejamos de jugar»

Temur Kapadze habló con preocupación sobre la difícil victoria y las carencias en la línea defensiva:

«Ante todo, felicito a los aficionados de Navbahor por esta difícil victoria. En realidad, no deberíamos haber complicado tanto el partido. Íbamos ganando 2-0 y debíamos marcar más goles.

No sé si la lesión de Muhammadali G‘iyosov influyó, pero los jugadores bajaron un poco la intensidad. Fue doloroso ver cómo cada disparo del rival acababa dentro de nuestra portería. Nuestros errores defensivos son ahora mismo nuestro mayor quebradero de cabeza. Trabajaremos en estas carencias, porque encajamos goles con demasiada facilidad. Ahora nos espera un partido muy exigente contra Nasaf».

La lesión de G‘iyosov y la rotación de la plantilla

El entrenador también dio buenas noticias sobre el estado de Muhammadali G‘iyosov, que tuvo que ser sustituido durante el partido y fue el autor de uno de los goles:

«Al principio estábamos muy preocupados. Los médicos lo examinaron y, por suerte, la lesión no es grave: simplemente se torció un poco el pie.

En cuanto a los cambios en la plantilla, los futbolistas están mostrando fatiga debido al apretado calendario. Confío plenamente en cada jugador del banquillo. Jiyanov, Usmonov y Abdurahmonov entraron al campo y aumentaron bien el ritmo del partido».

¿Por qué Abdulla Abdullayev dejó el equipo sin disputar un solo partido?

En la rueda de prensa también se aclaró la situación del experimentado centrocampista Abdulla Abdullayev, que llegó recientemente al equipo y poco después se marchó al Neftchi:

«Habíamos firmado con Abdullayev un contrato de cinco meses, es decir, hasta final de año. Sabíamos que estaba lesionado y que se recuperaría en un mes. Sin embargo, una nueva radiografía realizada al cabo de un mes mostró que su hueso aún necesitaba bastante tiempo para soldar.

Si el contrato hubiera sido de un año y medio o dos años, podríamos haber esperado. Lo habíamos acordado de antemano: si la lesión se prolongaba, el acuerdo quedaría rescindido. Su recuperación completa habría tardado entre dos y tres meses, y la temporada habría terminado. Neftchi le ofreció un contrato de larga duración y fue la decisión correcta. Nos despedimos amistosamente con la directiva. Es un futbolista de gran nivel y nuestra selección todavía lo necesitará durante mucho tiempo», concluyó Kapadze.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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