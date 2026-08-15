En Madrid, las « leyes de Mourinho »: ¿cómo está cambiando al Real?

Un viento de grandes cambios sopla en la sede del «club real». El técnico portugués, de vuelta al frente del Real Madrid, José Mourinho ya está imponiendo con firmeza sus dos principales exigencias al club: el control absoluto de la política de fichajes y el respeto incondicional de la jerarquía interna del club.

Según el prestigioso diario español AS el portugués, conocido como «The Special One», escucha las distintas opiniones, pero toma personalmente la decisión final en todos los asuntos importantes.

Política de fichajes: perfiles concretos, no nombres

Antes incluso de firmar su contrato con el equipo, Mourinho exigió a la directiva controlar directamente los fichajes. A finales de mayo, presentó a los dirigentes un informe especial con los perfiles técnicos de los futbolistas que necesita el equipo. No incluía simples nombres, sino las características físicas y tácticas concretas necesarias para cada línea.

La influencia del entrenador en las decisiones de fichajes ya está dando resultados:

El caso Rodri: Aunque el fichaje de Rodri no se concretó, el entrenador respaldó plenamente la postura del club;

El futuro de los líderes: Vinícius Júniorsigue en el equipo, mientras que el talentoso Tiago Pitarchse mantiene en la plantilla gracias a la decisiva opinión de Mourinho.

«¿Qué dirá Mourinho?»: nuevas normas en la cantera

El técnico portugués también ha tomado el control de todo el proceso de trabajo con los canteranos, la «Castilla». Entre los jóvenes del club, la pregunta que más se escucha ahora es: «¿Qué dirá Mourinho?» Se ha convertido en la pregunta habitual.

El entrenador selecciona personalmente a los jóvenes talentos que serán convocados a los entrenamientos del primer equipo, tras estudiar a fondo las capacidades de cada futbolista en lugar de basarse en una lista general.

Disciplina de hierro: dos entrenamientos diarios y control de Pintus

La mano firme del entrenador también se hace notar en el trabajo diario:

Cargas exigentes: Dos sesiones de entrenamiento al día se han convertido en la norma. El famoso preparador físico Antonio Pintus y el estrecho colaborador de Mourinho, Antonio Dias controlan estrictamente las cargas de trabajo de los futbolistas;

Rutina diaria: Se han implantado normas estrictas sobre la dieta, la recuperación de las lesiones, la puntualidad extrema en los entrenamientos y los almuerzos del equipo.

Aunque el cuerpo técnico gestiona las tareas cotidianas, cada detalle en el Real Madrid se lleva a cabo bajo el control total de José Mourinho. En Madrid reinan la dureza y la disciplina de hierro para buscar nuevas victorias.

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