Tras fuertes lluvias, los canales de Manila se llenan de residuos

En la capital filipina, Manila, la cantidad de residuos en los canales y vías fluviales aumentó drásticamente tras las fuertes lluvias. En algunas zonas, la superficie del agua quedó casi completamente cubierta de basura, lo que generó una presión adicional sobre la infraestructura urbana.

Los expertos señalan que, durante las fuertes precipitaciones en Manila, los residuos domésticos acumulados en las vías fluviales son desplazados por la corriente, aumentando aún más el riesgo de inundaciones. Según datos oficiales, hasta junio de 2026 se habían retirado más de 7.600 metros cúbicos de residuos de los sistemas de drenaje de Metro Manila.

El problema de los residuos en la bahía de Manila y los canales cercanos no es nuevo. Tras anteriores lluvias intensas, también se han observado casos en los que los residuos marinos regresaron a los canales de la ciudad debido a la acción de las corrientes y las olas. Esto obstaculiza el libre flujo del agua de lluvia y provoca que suba el nivel del agua en las calles.

Para resolver la situación, las autoridades locales y los servicios correspondientes están intensificando la limpieza de canales, drenajes y vías fluviales. El Gobierno utiliza equipos especiales de limpieza, barreras para retener residuos y otros medios.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., destacó la necesidad de limpiar periódicamente de residuos los pequeños cursos de agua y los sistemas de drenaje, y afirmó que mejorar únicamente la infraestructura no es suficiente para combatir las inundaciones. También subrayó la importancia de perfeccionar los sistemas de recolección, clasificación y reciclaje de residuos.

Actualmente, continúan en Manila las labores de limpieza de las vías fluviales y control de residuos. El Gobierno considera estas medidas parte de programas integrales destinados a reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad y mejorar el estado ecológico de la bahía de Manila.