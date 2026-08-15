« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?

·16·Mundo
« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?

El año pasado, el escandaloso conflicto que había estallado entre la Casa Blanca y el gigante tecnológico líder mundial llegó oficialmente a su fin. El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el multimillonario Elon Musk lograron restablecer plenamente su relación tras varios meses de tenso enfrentamiento público.

Según información exclusiva del prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) , la mediación de funcionarios de la Casa Blanca, conocidos en común y varias reuniones importantes desempeñaron un papel decisivo en el acercamiento de ambas figuras.

100 millones de dólares y una conversación a bordo del Air Force One

El hecho de que Musk acompañara a Trump en mayo durante su visita oficial a China, a bordo del avión presidencial Air Force One , se considera una prueba contundente del acercamiento entre ambos. La conversación a bordo transcurrió en un ambiente sincero y amistoso.

Según diversas informaciones, Musk habría manifestado su disposición a destinar al menos 100 millones de dólares a apoyar activamente a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Estos fondos se dirigirán principalmente a campañas para aumentar la participación electoral. Al mismo tiempo, el multimillonario planea mantener cierta distancia de la política cotidiana.

El plan de «crear un nuevo partido» y la mediación de J. D. Vance

Según The Wall Street Journal y The Washington Post, cuando el conflicto alcanzó su punto álgido, el vicepresidente J. D. Vance y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles asumieron un papel clave como mediadores:

  • Renunciar al proyecto de partido: Vance convenció a Musk de abandonar su arriesgada decisión de crear su propio partido político tras su disputa con Trump;

  • La llamada de disculpa: Poco después, Musk llamó personalmente al presidente para decirle que lamentaba algunas declaraciones excesivamente duras publicadas en las redes sociales y eliminó sus mensajes;

  • El regreso a la Casa Blanca: Después, Musk volvió a aparecer en la Casa Blanca durante una recepción oficial ofrecida en honor del príncipe heredero de Arabia Saudita , Mohammed bin Salman.

¿Cómo comenzó el conflicto?

Las tensiones entre Trump y Musk alcanzaron su punto máximo en el verano de 2025:

  1. La Casa Blanca retiró la candidatura de Jared Isaacman, propuesta por Musk, al cargo de director de la NASA ;

  2. En respuesta, Musk criticó públicamente el proyecto de ley de la administración sobre los nuevos impuestos y el gasto presupuestario;

  3. Trump amenazó con suspender los subsidios y contratos gubernamentales concedidos a las empresas de Musk, SpaceX y Tesla.

Actualmente, Trump y Musk hablan aproximadamente una vez al mes y debaten sobre la inteligencia artificial (IA), la política de China y la seguridad mundial . Aunque Trump ha dicho que todavía considera a Musk su amigo, sus asesores creen que su relación ya no se basa en una confianza ilimitada, sino en intereses claramente pragmáticos.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con tus conocidos por Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hallan oro por valor de 9 millones de euros dentro de un muro en BélgicaHallan oro por valor de 9 millones de euros dentro de un muro en BélgicaHoy, 06:52Se viraliza un video de un musulmán rezando frente a una casaSe viraliza un video de un musulmán rezando frente a una casaHoy, 06:31Tras fuertes lluvias, los canales de Manila se llenan de residuosTras fuertes lluvias, los canales de Manila se llenan de residuosHoy, 06:10Explota un globo de helio en un centro comercial de EgiptoExplota un globo de helio en un centro comercial de EgiptoHoy, 05:26Ronaldo se casó en secreto: ¿qué contiene el acuerdo prenupcial?Ronaldo se casó en secreto: ¿qué contiene el acuerdo prenupcial?Hoy, 00:40Dimisión inesperada en la Casa Blanca: ¿por qué se marcha el «cardenal en la sombra» de Trump?Dimisión inesperada en la Casa Blanca: ¿por qué se marcha el «cardenal en la sombra» de Trump?Hoy, 00:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones