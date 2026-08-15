« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?

El año pasado, el escandaloso conflicto que había estallado entre la Casa Blanca y el gigante tecnológico líder mundial llegó oficialmente a su fin. El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el multimillonario Elon Musk lograron restablecer plenamente su relación tras varios meses de tenso enfrentamiento público.

Según información exclusiva del prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) , la mediación de funcionarios de la Casa Blanca, conocidos en común y varias reuniones importantes desempeñaron un papel decisivo en el acercamiento de ambas figuras.

100 millones de dólares y una conversación a bordo del Air Force One

El hecho de que Musk acompañara a Trump en mayo durante su visita oficial a China, a bordo del avión presidencial Air Force One , se considera una prueba contundente del acercamiento entre ambos. La conversación a bordo transcurrió en un ambiente sincero y amistoso.

Según diversas informaciones, Musk habría manifestado su disposición a destinar al menos 100 millones de dólares a apoyar activamente a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Estos fondos se dirigirán principalmente a campañas para aumentar la participación electoral. Al mismo tiempo, el multimillonario planea mantener cierta distancia de la política cotidiana.

El plan de «crear un nuevo partido» y la mediación de J. D. Vance

Según The Wall Street Journal y The Washington Post, cuando el conflicto alcanzó su punto álgido, el vicepresidente J. D. Vance y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles asumieron un papel clave como mediadores:

Renunciar al proyecto de partido: Vance convenció a Musk de abandonar su arriesgada decisión de crear su propio partido político tras su disputa con Trump;

La llamada de disculpa: Poco después, Musk llamó personalmente al presidente para decirle que lamentaba algunas declaraciones excesivamente duras publicadas en las redes sociales y eliminó sus mensajes;

El regreso a la Casa Blanca: Después, Musk volvió a aparecer en la Casa Blanca durante una recepción oficial ofrecida en honor del príncipe heredero de Arabia Saudita , Mohammed bin Salman.

¿Cómo comenzó el conflicto?

Las tensiones entre Trump y Musk alcanzaron su punto máximo en el verano de 2025:

La Casa Blanca retiró la candidatura de Jared Isaacman, propuesta por Musk, al cargo de director de la NASA ; En respuesta, Musk criticó públicamente el proyecto de ley de la administración sobre los nuevos impuestos y el gasto presupuestario; Trump amenazó con suspender los subsidios y contratos gubernamentales concedidos a las empresas de Musk, SpaceX y Tesla.

Actualmente, Trump y Musk hablan aproximadamente una vez al mes y debaten sobre la inteligencia artificial (IA), la política de China y la seguridad mundial . Aunque Trump ha dicho que todavía considera a Musk su amigo, sus asesores creen que su relación ya no se basa en una confianza ilimitada, sino en intereses claramente pragmáticos.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con tus conocidos por Telegram u otras redes sociales.