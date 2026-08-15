Davide Frattesi deja el Inter para fichar por la Lazio

El centrocampista de la selección italiana Davide Frattesi ha dejado oficialmente el Inter para fichar por la Lazio. El jugador de 24 años regresa a Roma cedido hasta el final de la temporada, en lo que se perfila como un importante punto de inflexión en su carrera. Goal.com informa .

El proceso del traspaso se prolongó ligeramente debido a algunos retrasos burocráticos menores, pero finalmente se completó con éxito. En una entrevista concedida al servicio de prensa oficial de la Lazio, el centrocampista destacó que había sido difícil hacer realidad esta aventura, aunque al final todo había valido la pena.

Regreso a las calles de su infancia

Para Frattesi, que creció en el barrio de La Giustiniana, en Roma, este traspaso no es un simple cambio de club, sino un regreso a casa. El futbolista no ocultó la emoción que sintió al reencontrarse con las calles conocidas por las que iba a entrenar durante su infancia.

“Cuando llegué, reconocí los caminos que recorría de niño para ir a entrenar a La Giustiniana. Regreso aquí con un sentido diferente de la responsabilidad y con más madurez. Creo que ha llegado el momento de asumir una responsabilidad importante, y estoy muy feliz por ello”, declaró el futbolista.

Detalles económicos y condiciones futuras

Según ixbt.com, la Lazio ha pagado 5 millones de euros por la cesión de Frattesi durante una temporada. El contrato también incluye una opción de compra definitiva por 10 millones de euros, cantidad a la que podrían sumarse variables.

Por su parte, el Inter ha protegido sus intereses al conservar el derecho a recibir el 50 % del beneficio neto de un posible futuro traspaso. Aunque tuvo pocos minutos en el club milanés, donde mantenía una relación cálida con los aficionados, el centrocampista aspira ahora a convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto dirigido por Gennaro Gattuso.