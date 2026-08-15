Hallan oro por valor de 9 millones de euros dentro de un muro en Bélgica

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Hallan oro por valor de 9 millones de euros dentro de un muro en Bélgica

En Dendermonde, Bélgica, se encontraron dentro de un muro monedas y lingotes de oro valorados en casi 9 millones de euros durante unas obras de construcción. VRT NWS informó del hallazgo.

El hallazgo se produjo el 12 de agosto, durante la demolición de un edificio situado en la calle Van Langenhovestraat, en la zona de Sint-Gillis-Dendermonde. Cuando los trabajadores derribaron parte de los cimientos para instalar una tubería de alcantarillado, aparecieron monedas brillantes y lingotes de oro entre los ladrillos.

Kobi, un estudiante de 18 años, fue el primero en descubrir el tesoro. Al principio pensó que las monedas encontradas eran simples monedas de un euro. Sin embargo, cuando vio un trozo de oro entre ellas, los trabajadores comprendieron que se enfrentaban a un hallazgo extraordinario.

Según el responsable de la obra, mientras continuaban las excavaciones aparecieron muchas más monedas y lingotes de oro. Después, los trabajadores informaron al propietario del inmueble y a la policía. Actualmente, el oro hallado se conserva en un lugar seguro bajo custodia policial.

La Fiscalía de Flandes Oriental investiga cuándo y con qué propósito se ocultó el tesoro entre las paredes del edificio. El representante del propietario tampoco descartó que el ocultamiento del oro pudiera estar relacionado con un posible fraude.

Por ahora se desconoce quién es el propietario legal del valioso hallazgo y si los trabajadores de la construcción que lo encontraron recibirán una recompensa. Estas cuestiones se resolverán según los resultados de la investigación y la legislación belga.

El responsable de la obra declaró que era la primera vez en sus 33 años de experiencia laboral que se encontraba con una situación así.

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