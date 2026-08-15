Maresca habla claro: ¿por qué Reijnders se marcha del Manchester City?

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Maresca habla claro: ¿por qué Reijnders se marcha del Manchester City?

« Manchester City» continúa con importantes gestiones relacionadas con los traspasos de los jugadores del primer equipo. El entrenador principal del conjunto, Enzo Maresca aclaró en rueda de prensa la situación sobre la posible salida del talentoso centrocampista neerlandés, Tijjani Reijndersdel club.

Anteriormente, fuentes de prestigio habían informado de que el centrocampista de 28 años, de Arabia Saudí que milita en la Saudi Pro League estaba muy cerca de incorporarse al Al Qadsiah.

«Si todos están de acuerdo, así debe ser»

Enzo Maresca subrayó con firmeza que no está dispuesto a retener contra su voluntad a los futbolistas que desean abandonar el equipo:

«Nunca ha sido fácil retener en el equipo a un jugador que ha decidido firmemente marcharse. La situación actual de Tijjani es muy similar a la de Trafford y a la de algunos de nuestros otros jugadores.

En mi opinión, si el club, el jugador y el entrenador principal consideran que su salida es la decisión correcta para las tres partes, entonces así debe ser y así sucederá», declaró el técnico.

Las productivas estadísticas de Reijnders en el City

El centrocampista neerlandés había ofrecido un rendimiento regular y productivo con los Citizens la temporada pasada.

En la temporada 2025/2026, contando todas las competiciones oficiales, disputó:

  • 47 partidos ;

  • marcó 7 goles ;

  • dio 8 asistencias .

A pesar de ello, procedente de Arabia Saudí una oferta económicamente muy atractiva y la disposición del futbolista a afrontar un nuevo reto allanan el camino para que el traspaso se anuncie oficialmente muy pronto.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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