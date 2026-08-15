Ferran Torres se marcha al club parisino: el Barcelona vende al futbolista

·17·Deportes
Ferran Torres se marcha al club parisino: el Barcelona vende al futbolista

El Paris Saint-Germain ha realizado otro fichaje de gran impacto para reforzar su línea ofensiva. Según Goal.com, el club parisino ha incorporado a Ferran Torres, delantero del FC Barcelona. El traspaso asciende a unos 50 millones de euros, una oferta que los catalanes aceptaron con satisfacción. Así lo informó Goal.com en su informe.

Detalles del traspaso y del contrato

La posición ofensiva del futbolista y su voluntad personal desempeñaron un papel importante en la rápida conclusión del acuerdo. El delantero español ya había alcanzado un acuerdo con el club parisino sobre las condiciones de su contrato. El equipo francés pretende convertirlo en uno de los jugadores clave de su ataque.

La duración de su contrato vigente también influyó en el precio del traspaso. El acuerdo con el Barcelona debía finalizar el 30 de junio de 2027. Este factor permitió a la directiva del Paris Saint-Germain mantener el precio en un nivel aceptable para el club.

Un acuerdo beneficioso para el Barcelona y el PSG

El club catalán obtuvo un beneficio económico con este traspaso. Aunque perdió a uno de sus delanteros, el equipo ingresó una suma importante que podrá destinarse al fichaje de otros futbolistas en el mercado y contribuirá a garantizar su estabilidad financiera.

Para los parisinos, este fichaje representa otro paso hacia la mejora de la calidad y la versatilidad de la plantilla. La directiva del club pretende aumentar la competencia en ataque, y la llegada de Torres será importante para que el entrenador pueda llevar a cabo sus planes.

Recordemos que Ferran Torres es uno de los delanteros que ya han demostrado su nivel en el ámbito internacional. Su debut con el nuevo equipo y sus actuaciones despiertan un gran interés entre los aficionados al fútbol.

Ferran TorresParis Saint-GermainBarcelonaTraspasoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Alan Smith pronostica una carrera de dos en la Premier LeagueAlan Smith pronostica una carrera de dos en la Premier LeagueHoy, 15:12El gran combate en el octágono: todos los detalles del supertorneo UFC 330El gran combate en el octágono: todos los detalles del supertorneo UFC 330Hoy, 14:26Los mejores del mundo: ¿qué resultado está logrando Sindarov en el supertorneo?Los mejores del mundo: ¿qué resultado está logrando Sindarov en el supertorneo?Hoy, 14:213 combates, 3 victorias: los boxeadores uzbekos hicieron temblar el torneo «IBA.PRO 20»3 combates, 3 victorias: los boxeadores uzbekos hicieron temblar el torneo «IBA.PRO 20»Hoy, 14:16Simeone encontró a su nuevo guerrero: el campeón del mundo Cristian Romero, en el AtléticoSimeone encontró a su nuevo guerrero: el campeón del mundo Cristian Romero, en el AtléticoHoy, 14:08La presencia de Lionel Messi ante Nashville sigue en dudaLa presencia de Lionel Messi ante Nashville sigue en dudaHoy, 13:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?