Huma, de 14 años y con síndrome de Down, sueña con la Kaaba y ahorra para la Umrah, cautivando a todos

En Turquía, el noble sueño de una niña de 14 años llamada Huma está llamando la atención de muchas personas. Después de ver la Kaaba en un sueño, convirtió en su mayor objetivo viajar a La Meca para realizar la Umrah.

Ahorra dinero para cumplir su sueño

Huma, que tiene síndrome de Down, vio la Kaaba en un sueño hace aproximadamente ocho meses. Desde entonces, está decidida a realizar el viaje para la Umrah.

Para cumplir este sueño, la niña no gasta el dinero de bolsillo que recibe y ahorra de forma constante.

Cada cantidad que Huma consigue ahorrar podría acercarla un paso más a su sueño de viajar a La Meca.

Su sincera intención y su sueño están llamando la atención de sus seres queridos y de los usuarios de las redes sociales.

¿Apoyarías a una persona que ahorra dinero para un noble sueño como el de Huma?