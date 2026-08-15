La palabra decisiva: ¿qué le prometió Islam Makhachev a sus aficionados?

La tensión alcanzó su punto máximo antes del combate estelar del UFC 330 que se celebra en Filadelfia, Estados Unidos. El campeón ruso de 34 años, Islam Makhachev el aspirante número uno, Ian Machado Garry ofreció una declaración breve y contundente sobre el próximo enfrentamiento tras su último cara a cara.

Mientras se prepara para subir al octágono en busca de otra victoria, el campeón respondió con calma a las declaraciones provocadoras de su rival:

«Para mí, no es más que otro objetivo. Estoy preparado al 100 % para esta pelea y mañana haré felices con mi victoria a todos los aficionados reunidos aquí».

La primera defensa del título de Makhachev en una nueva categoría de peso

Este enfrentamiento de Islam Makhachev tiene una gran importancia, ya que será su primera defensa del título del peso wélter:

Una victoria histórica: Makhachev disputó su última pelea en Nueva York, en el UFC 322 contra el noqueador australiano Jack Della Maddalena y conquistó el cinturón por decisión unánime de los jueces;

Un aspirante peligroso: Ahora defenderá su estatus frente al irlandés Ian Garry, uno de los peleadores más peligrosos e invictos de la división.

¿Cuándo y a qué hora comenzará la pelea?

Horario del combate estelar del torneo, que se celebrará en el Wells Fargo Center de Filadelfia:

Participantes de la pelea: Islam Makhachev (campeón) — Ian Machado Garry (aspirante número 1)

Cinturón: Campeonato del peso wélter de la UFC

Hora de inicio: Se espera que la pelea comience mañana, hora de Taskent, alrededor de las 07:30 .

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