El campeón de Francia, el «Paris Saint-Germain», realizó otro gran fichaje en el mercado de verano. El entrenador del equipo habló por primera vez en detalle sobre el delantero español Ferran Torres que dejó el FC Barcelona para incorporarse al conjunto parisino. El técnico Luis Enrique ofreció sus primeras declaraciones detalladas sobre el futbolista.

El técnico español valoró muy positivamente las cualidades del delantero de 26 años, a quien conoce bien de la selección nacional, y destacó que este fichaje reforzará notablemente el frente de ataque del club parisino.

«Ferran puede jugar en cualquier posición del ataque»

En conversación con los periodistas, Luis Enrique señaló que la versatilidad táctica del nuevo futbolista es una gran ventaja para el equipo:

«Ferran TorresEstoy muy contento con su fichaje. Seguimos reforzando la plantilla. Como equipo, siempre debemos estar abiertos a las mejores oportunidades del mercado, y Ferran es un jugador de auténtica clase mundial. Conocemos muy bien su potencial. Puede adaptarse rápidamente a nuestras exigencias de juego y, lo más importante, rendir al máximo nivel en cualquier posición del frente de ataque. Es muy importante contar con un futbolista tan versátil en la plantilla. Seguiremos trabajando con el director deportivo Luis Campos para reforzar aún más el equipo».

Campeón del mundo y estadísticas en el Barcelona

En los últimos años, Ferran Torres ha rendido a un gran nivel no solo en el ámbito de clubes, sino también en el escenario internacional:

Rendimiento en el club: En la última temporada de clubes, el delantero disputó un total de 49 partidos en todas las competiciones, con 21 goles y 3 asistencias ;

Victoria histórica: Torres marcó el gol decisivo en la final del Mundial de 2026 contra Argentina y dio a la selección española el título mundial;

Valor de mercado: El prestigioso portal Transfermarkt valora actualmente al futbolista de 26 años en 55 millones de euros.

El PSG de Luis Enrique aspira a aprovechar el talento polivalente de Ferran Torres para alcanzar las cotas más altas en la Ligue 1 y la Liga de Campeones durante la nueva temporada.

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