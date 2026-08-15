Dos mujeres encuentran 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble abandonado: ¿cómo se repartió la fortuna?

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Dos mujeres encuentran 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble abandonado: ¿cómo se repartió la fortuna?

En Bolonia, Italia, encontraron 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble viejo abandonado en la calle. Lo más sorprendente es que después tres partes reclamaron el dinero.

Dos mujeres se topan por casualidad con una pequeña fortuna

El suceso ocurrió en la primavera de 2025. Dos mujeres encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo dentro de un mueble abandonado en la calle.

En lugar de quedarse con el dinero, acudieron a la oficina municipal de objetos perdidos y entregaron oficialmente la suma.

Para las dos mujeres, un simple mueble abandonado se convirtió inesperadamente en un hallazgo valorado en 86.000 euros.

Apareció otro reclamante del dinero

Mientras tanto, también fue localizado el heredero del antiguo propietario del mueble. Como resultado, las dos mujeres y el heredero reclamaron el dinero.

El plazo establecido para conservar el dinero terminó el 30 de julio de 2026.

¿Cómo se repartieron los 86.000 euros?

Según el acuerdo, una de las mujeres que encontró el dinero recibió 33.000 euros. El resto se repartió entre la segunda mujer y el heredero del antiguo propietario del mueble.

Así, los 86.000 euros encontrados dentro de un simple mueble tirado en la calle acabaron repartiéndose entre tres partes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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