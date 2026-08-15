Tratamiento inusual para el perro policía Deke: le colocaron coronas de titanio en los dientes

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Tratamiento inusual para el perro policía Deke: le colocaron coronas de titanio en los dientes

En Estados Unidos, un perro policía llamado Deke sufrió graves daños en los dientes durante su servicio. Para preservar su salud y permitirle seguir trabajando, los veterinarios recurrieron a un método inusual.

Dientes gravemente dañados

Los perros policía utilizan activamente los dientes durante su servicio. Por eso, con el tiempo pueden desgastarse y fracturarse.

Deke también fue llevado al veterinario después de sufrir una lesión de este tipo.

Los especialistas le colocaron coronas de titanio hechas a medida en los dientes dañados.

¿Por qué titanio?

El objetivo principal de las coronas no es simplemente reforzar los dientes. Se utilizan para prevenir nuevas fracturas e infecciones.

El titanio es un material ligero, resistente y duradero.

Nuevas posibilidades para los perros de servicio

Según los especialistas, estos tratamientos permiten que los perros policía y militares K-9 trabajen durante más tiempo y con buena salud.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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