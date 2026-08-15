Tratamiento inusual para el perro policía Deke: le colocaron coronas de titanio en los dientes
En Estados Unidos, un perro policía llamado Deke sufrió graves daños en los dientes durante su servicio. Para preservar su salud y permitirle seguir trabajando, los veterinarios recurrieron a un método inusual.
Dientes gravemente dañados
Los perros policía utilizan activamente los dientes durante su servicio. Por eso, con el tiempo pueden desgastarse y fracturarse.
Deke también fue llevado al veterinario después de sufrir una lesión de este tipo.
Los especialistas le colocaron coronas de titanio hechas a medida en los dientes dañados.
¿Por qué titanio?
El objetivo principal de las coronas no es simplemente reforzar los dientes. Se utilizan para prevenir nuevas fracturas e infecciones.
El titanio es un material ligero, resistente y duradero.
Nuevas posibilidades para los perros de servicio
Según los especialistas, estos tratamientos permiten que los perros policía y militares K-9 trabajen durante más tiempo y con buena salud.
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