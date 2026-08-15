Davide Frattesi deja el Inter y se incorpora a la Lazio

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Davide Frattesi deja el Inter y se incorpora a la Lazio

Se ha cerrado uno de los traspasos más importantes de los últimos días en el fútbol italiano. El centrocampista Davide Frattesi se despidió oficialmente del Inter y de sus aficionados, y continuará su carrera en la Lazio. Según Goal.com, el traspaso se ha concretado.

Davide Frattesi jugó durante tres temporadas con el Inter. En ese periodo, disputó 122 partidos en todas las competiciones, marcó 15 goles y dio 12 asistencias. Su actividad sobre el terreno de juego y sus intervenciones en momentos importantes contribuyeron a los éxitos del equipo.

Una despedida emotiva y nuevos cambios

El futbolista publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida dirigido a los aficionados del Inter. Señaló que su relación no siempre había sido sencilla, pero que los momentos brillantes serían inolvidables. Davide destacó especialmente que el apoyo de los hinchas le había dado una fuerza única.

Según escribió, es natural que a veces las partes no encajen y surjan ciertas dificultades. «Quizá no estábamos destinados a permanecer juntos, pero en aquellos momentos partimos el cielo en dos», escribió el centrocampista en su mensaje. También recordó el ambiente del estadio San Siro, que le permitía sentirse invencible.

Detalles del traspaso y condiciones del contrato

El jugador explicó que, tras la última final perdida, se produjeron cambios en su interior. Por ello, consideró justo que en el Inter permanecieran únicamente los jugadores capaces de entregarse al 100 %. Afirmó que veía a sus compañeros como hermanos y hermanas, y que siempre seguiría siendo un apasionado aficionado del club.

Desde el punto de vista financiero, este traspaso se convirtió en una operación relativamente beneficiosa para el Inter. Según las fuentes, el club milanés ingresará aproximadamente 15 millones de euros por la venta del futbolista. Además, el 50 % de la plusvalía obtenida por una futura venta del jugador a otro equipo permanecerá en su antiguo club.

Para la Lazio, este traspaso supone un paso importante para reforzar el centro del campo. Se espera que la llegada de un futbolista experimentado y motivado como Davide Frattesi dé un impulso adicional al club romano para alcanzar sus objetivos. En su nuevo equipo, el jugador buscará mostrar sus mejores cualidades.

Davide FrattesiInterLazioFichajesSerie A
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