Manchester United y Milan se enfrentarán en un amistoso

Dos gigantes del fútbol europeo — Manchester United y Milan — se enfrentarán en Wrocław, Polonia, en un amistoso de verano. Según Goal.com, este partido será para el equipo dirigido por Ruben Amorim la última prueba exigente antes de su debut en la Serie A, el 23 de agosto contra Torino. Goal.com informa que.

Como parte de su preparación de verano, Milan ya había empatado con Inter en el derbi de Perth y posteriormente perdió 0-3 ante Chelsea en Indonesia. Para el entrenador Ruben Amorim, este encuentro también tiene una importancia especial por los vestigios del pasado y las rivalidades históricas.

Problemas de plantilla y debuts

Actualmente, la plantilla de los «rossoneri» está siendo sometida a una dura prueba por las bajas causadas por lesiones y las salidas provocadas por el mercado de fichajes. Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku han quedado fuera del proyecto del equipo por decisión técnica, mientras que Gabbia, Gimenez, Leao y Pulisic no podrán jugar debido a diversas lesiones.

A pesar de ello, los aficionados del Milan también tienen una buena noticia. Gonçalo Ramos, convertido en el fichaje más caro de la historia de la Serie A y del club en este mercado, se prepara para debutar de manera no oficial como titular en este encuentro.

Alineaciones probables y táctica de los entrenadores

Se espera que Manchester United, el equipo local dirigido por Michael Carrick, comience el partido con un 4-2-3-1. Por su parte, Milan tiene previsto utilizar un 3-4-2-1 bajo las órdenes de Ruben Amorim.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Entrenador: Carrick.

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Entrenador: Carrick. Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Entrenador: Amorim.

Este enfrentamiento, que tendrá lugar el día de la festividad de Ferragosto, brindará a ambos entrenadores la oportunidad de corregir los últimos errores antes de la nueva temporada y probar a los futbolistas que no han tenido minutos. El resultado del partido y el rendimiento de los nuevos fichajes estarán en el centro de la atención de toda la comunidad futbolística.