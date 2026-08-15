Manchester United y el AC Milan se enfrentarán en un amistoso en Polonia

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Manchester United y el AC Milan se enfrentarán en un amistoso en Polonia

Según Goal.com, hoy se disputará en Wrocław, Polonia, un atractivo partido amistoso de fútbol. El Manchester United inglés y el AC Milan italiano se enfrentarán. Este encuentro está considerado uno de los amistosos más interesantes de la pretemporada. Al respecto, Goal.com informa .

Este partido será la última prueba seria del AC Milan antes del inicio de la nueva temporada de la Serie A. El equipo continúa con sus partidos de pretemporada bajo la dirección del entrenador Ruben Amorim. Los milanistas empataron anteriormente con el Inter en el derbi de Perth y posteriormente perdieron contra el Chelsea en Indonesia.

Bajas y nuevos fichajes en la plantilla

El club italiano llega a este partido con importantes problemas de plantilla. Varios jugadores clave están ausentes debido a lesiones y a situaciones relacionadas con el mercado de fichajes. Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku no fueron incluidos en la convocatoria por decisión del cuerpo técnico y actualmente están fuera del proyecto del equipo.

Además, Gabbia, Gimenez, Leao y Pulisic no podrán jugar debido a distintas lesiones. A pesar de ello, se espera que Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de la historia de la Serie A y del club en este mercado, debute como titular en este encuentro.

Alineaciones probables

Según las fuentes, ambos equipos tienen previsto comenzar el partido con las siguientes alineaciones titulares:

  • Manchester United (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Entrenador: Michael Carrick.
  • AC Milan (3-4-2-1): Torriani, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Leao, Ramos. Entrenador: Ruben Amorim.
Después de este partido, el AC Milan entrará directamente en competición oficial. El equipo se enfrentará al Torino el 23 de agosto en la primera jornada de la Serie A. El encuentro de Wrocław será la última oportunidad para que el cuerpo técnico corrija todas las deficiencias.

Manchester UnitedAC MilanPartido AmistosoRuben AmorimFútbol
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Jahongir Tursunov
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