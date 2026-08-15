El PSG ficha a Ferran Torres por 50 millones de euros

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El PSG ficha a Ferran Torres por 50 millones de euros

El Paris Saint-Germain anunció oficialmente el fichaje del delantero del FC Barcelona Ferran Torres. Según Goal.com, el campeón francés pagó 50 millones de euros al club catalán por el atacante de 26 años y firmó con él un contrato de larga duración hasta el verano de 2031. Así lo informa .

El acuerdo, cerrado al amanecer del sábado, entró en vigor de inmediato. Se espera que este experimentado futbolista, campeón del mundo, amplíe aún más las opciones ofensivas del conjunto parisino. El entrenador del PSG, Luis Enrique, destacó que el fichaje había reforzado la plantilla.

Luis Enrique y Ferran Torres se reúnen de nuevo

El técnico parisino Luis Enrique no ocultó su satisfacción por el fichaje del internacional español durante la rueda de prensa previa al Trophée des Champions, la Supercopa de Francia. Según el entrenador, la polivalencia y la mentalidad ganadora de Torres encajarán perfectamente en el equipo.

"Estoy contento con su llegada. Creo que estamos reforzando el equipo, porque siempre buscamos buenas oportunidades en el mercado de fichajes", informa Goal.com citando a Luis Enrique.

El entrenador añadió que Torres ha acumulado suficiente experiencia en el ámbito internacional y que su capacidad para jugar en cualquier posición del campo lo diferencia de los demás. Enrique reconoció que el carácter del futbolista será muy importante para el club parisino.

Un nuevo desafío y los planes de futuro

Este fichaje inicia una nueva etapa conjunta para Luis Enrique y Ferran Torres tras su paso por la selección española. Fue precisamente Enrique quien le dio al futbolista la oportunidad de debutar con la selección. Esta relación cercana acelerará sin duda el proceso de adaptación del delantero a su nuevo entorno en Francia.

La directiva del PSG, incluido el presidente del club y el director deportivo Luis Campos, continúa trabajando activamente en el mercado de fichajes. El equipo pretende reforzar su plantilla en todos los aspectos, no solo para la liga nacional, sino también para la Liga de Campeones.

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