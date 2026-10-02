¿Ronaldo se despide de la selección? La FPF intenta una tregua con Cristiano

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¿Ronaldo se despide de la selección? La FPF intenta una tregua con Cristiano

¡El escándalo que sacude a la selección nacional de Portugal sigue ocupando la agenda del fútbol mundial! Según el prestigioso diario español Marca la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha iniciado gestiones urgentes para restablecer las relaciones con el legendario goleador y delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo y poner fin al conflicto existente.

La superestrella de 41 años, que abandonó la concentración tras una disputa, está a punto de poner fin a su carrera internacional. Sin embargo, la dirección de la federación no quiere separarse de su icono viviente de esta manera. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en el vestuario y es posible una reconciliación?

«Esperan que no se retire»

Marca según los detalles presentados, la federación está utilizando todos los canales diplomáticos para reconducir la situación:

  • El plan de paz de la federación: Representantes de la organización están negociando para revertir la firme decisión de Ronaldo de dejar la selección y convencerlo de regresar;

  • Riesgo de fin de carrera: Según informes de los medios portugueses, Cristiano está considerando seriamente poner punto final a su inigualable historia con el equipo nacional;

  • Conflicto con Jesus: Anteriormente se informó que el delantero abandonó el entrenamiento debido a un serio desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus;

  • Declaración del entrenador: Aunque Jorge Jesus ha afirmado oficialmente que no existe ningún conflicto grave, la salida de Ronaldo de la concentración y sus declaraciones tajantes indican que la situación es delicada.

El punto más dramático de una carrera legendaria

«Los responsables de la federación esperan que, a pesar del reciente escándalo, Ronaldo no ponga fin a su carrera internacional y buscan resolver el desacuerdo mediante una tregua».

Una despedida tan amarga de Ronaldo de la selección sería un duro golpe no solo para el fútbol portugués, sino para millones de aficionados en todo el mundo.

El conflicto entre Ronaldo y la selección de Portugal (Tabla)

Factor / Aspecto

Situación actual e informes

Protagonista

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, capitán de Portugal)

Parte del conflicto

Entrenador Jorge Jesus

Informes de prensa

Ronaldo quiere terminar su carrera internacional

Reacción de la federación

Intento de tregua urgente para salvar a Cristiano

Fuente

Marca y medios portugueses

¿Crees que es correcto que Ronaldo termine su carrera en la selección tras este escándalo, o debería reconciliarse con el entrenador y volver a jugar en grandes torneos? ¿Podrá la federación convencerlo?

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Cristiano RonaldoFederación Portuguesa de FútbolJorge JesusMarcaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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