Manchester City apela oficialmente la decisión sobre las infracciones financieras

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Manchester City apela oficialmente la decisión sobre las infracciones financieras

Un gigante de la Premier League Manchester City¡está de nuevo en el centro de una gran controversia financiera! El club emitió una declaración urgente en su sitio web oficial, anunciando que ha apelado formalmente la decisión de la comisión independiente que declaró al equipo culpable de varias violaciones de las normas financieras.

La directiva del club rechaza categóricamente todas las acusaciones, calificando las conclusiones de la comisión como erróneas tanto legal como fácticamente. ¿En qué argumentos se basan los «Citizens» y cuánto tiempo podría durar este proceso?

«No nos consideramos culpables y tenemos pruebas irrefutables»

«Manchester City» destacó los siguientes puntos clave en su declaración:

  • Apelación presentada: El club presentó formalmente el recurso contra la decisión de la comisión independiente el jueves por la noche;

  • Errores graves detectados: Según el club, las conclusiones de la comisión contienen numerosos errores graves relacionados con la legislación, las reglas de la competición y los hechos;

  • Rechazo absoluto de las acusaciones: «Manchester City» se declara inocente de las acusaciones presentadas por la Premier League y afirma poseer documentos completos e irrefutables para defender su posición;

  • Silencio mediático: El club indicó que no hará más comentarios a los medios hasta que el proceso de apelación concluya y se dicte un veredicto final.

Texto completo de la declaración oficial del club

«El club está firmemente convencido de que las conclusiones contienen una serie de errores graves desde el punto de vista legal, normativo y fáctico. Por lo tanto, esta decisión no puede considerarse fundamentada. El club no se considera culpable de las acusaciones de la Premier League y dispone de pruebas completas e irrefutables para respaldar su postura».

Se espera que este paso de apelación sea el punto decisivo en la batalla legal que lleva años entre la Premier League y Manchester City.

Detalles de la situación (Tabla)

Criterio / Estado

Información precisa y hechos

Sujeto del incidente

Club de fútbol Manchester City

Naturaleza del problema

Acusación de la comisión independiente sobre infracciones financieras

Acción del club

Jueves, de manera oficial se presentó la apelación

Posición del club

Todas las acusaciones se consideran infundadas y totalmente erróneas legal y fácticamente

Siguiente paso

El club ha cesado todo comentario oficial hasta el final del proceso de apelación

¿Crees que Manchester City podrá demostrar su inocencia y lograr otra victoria legal contra la Premier League, o corre el riesgo de sufrir sanciones graves esta vez?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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