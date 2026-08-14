El centrocampista del Manchester City se marcha a Arabia Saudí

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El centrocampista del Manchester City se marcha a Arabia Saudí

Según la información difundida por The Independent, el centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders continuará su carrera en la Saudi Pro League. El futbolista neerlandés será traspasado al Al-Qadsiah por 51 millones de libras esterlinas. Según este inesperado acuerdo, el jugador abandona el Etihad Stadium tras disputar solo una temporada en la liga inglesa. Goal.com informa de ello.

Reijnders ha llegado a un acuerdo completo con su nuevo equipo sobre las condiciones de su contrato y el traspaso está a punto de hacerse oficial. La directiva del Manchester City fichó al futbolista procedente del Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras esterlinas. Como resultado, el club inglés ha obtenido un beneficio considerable y el total de sus ventas en este mercado de verano se acerca a los 100 millones de libras esterlinas.

Posición en el campo y cambios en la plantilla

El futbolista neerlandés disputó 47 partidos en todas las competiciones durante la temporada pasada y marcó 7 goles. Aunque también despertó el interés de clubes de la liga nacional, finalmente eligió un equipo saudí. A pesar de sus brillantes actuaciones iniciales, el centrocampista perdió su puesto en el once titular al final de la temporada.

El exentrenador Pep Guardiola prefería en el centro del campo la dupla formada por el capitán Bernardo Silva y el centrocampista defensivo español Rodri. Tras la salida de Silva y con Rodri convertido en uno de los principales objetivos del Barcelona, la línea medular del club está experimentando cambios profundos.

Libertad financiera y nuevos planes

Junto con las ventas de Nathan Aké y James Trafford, unos ingresos totales de 100 millones de libras esterlinas proporcionan al Manchester City una gran libertad financiera en el mercado de fichajes. Para cubrir las bajas en el centro del campo, el club ha incorporado al talento del Nottingham Forest Elliot Anderson por 116 millones de libras esterlinas.

Las ventas de Aké al Fenerbahçe y de Trafford al Leeds United reflejan la estrategia del club en el mercado de verano: aumentar la profundidad de la plantilla y garantizar la estabilidad financiera. La directiva ha decidido renovar profundamente un equipo que se había apoyado en veteranos experimentados durante las temporadas anteriores.

La breve etapa de Tijjani Reijnders también se convirtió en víctima de estos cambios radicales. Su rápida venta permite al club acumular una importante cantidad de dinero y atraer a nuevos futbolistas que encajen con sus nuevas ideas tácticas.

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