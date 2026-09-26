Nueva intriga de fichajes en Europa: el Real Madrid se interesa por los jugadores del Manchester City

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Nueva intriga de fichajes en Europa: el Real Madrid se interesa por los jugadores del Manchester City

Ha surgido una nueva intriga de fichajes importante en el fútbol europeo. El club español Real Madrid Manchester Cityha intensificado su interés por los jugadores del equipo. Han circulado informes al respecto.

España Sport.es según el medio, este interés llega en un momento en que las discusiones sobre las reglas financieras en torno al club inglés se intensifican. Si en el futuro, Manchester City se toman decisiones serias, se especula que podrían producirse grandes cambios en el mercado de fichajes.

Manchester City¿de qué se trata el caso?

La Premier League inglesa acusó al Manchester City en 2023 de haber infringido numerosas normas financieras. El club niega estas acusaciones y el proceso sigue en curso.

Por ahora, no se ha anunciado ninguna decisión final. Por lo tanto, la información sobre posibles sanciones o sus consecuencias no son hechos confirmados oficialmente, sino que se evalúan como especulaciones de diversas fuentes.

Es precisamente este trasfondo el que intensifica aún más las discusiones sobre los posibles planes de fichajes de los grandes clubes europeos.

El objetivo principal del Real es Erling Haaland

Según la prensa española, la atención principal del Real Madrid está centrada en el superdelantero noruego Erling Haaland.

Haaland ha sido considerado uno de los delanteros más efectivos del fútbol europeo durante varios años. Sus capacidades físicas, su habilidad goleadora y su impacto en los grandes partidos despiertan un gran interés en cualquier club.

Sin embargo, realizar este fichaje no es sencillo.

Porque Haaland tiene un contrato a largo plazo con el Manchester City y, según los informes, no tiene una cláusula de rescisión específica. Por tanto, las posibles negociaciones podrían ser muy complejas.

Erling Haaland sigue siendo uno de los mayores sueños de fichaje para el Real.

Gvardiol y Cherki también bajo observación

El Real no solo sigue la línea de ataque, sino también la defensa y el centro del campo.

Según la prensa española, los madridistas también han mostrado interés en el defensa central Joško Gvardiol. El jugador croata es considerado uno de los defensas más prometedores del fútbol moderno.

El nombre de Rayan Cherki también se menciona entre los posibles fichajes. Se dice que el Real seguía su carrera incluso antes de su paso al Manchester City.

Sin embargo, la alta competencia en el centro del campo de los madridistas podría influir en las posibles decisiones.

La lucha por la nueva generación

La competencia entre los grandes clubes europeos ya no es solo por las estrellas actuales, sino también por los jugadores del futuro.

Los nombres de jóvenes centrocampistas como Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi también se mencionan en diversas discusiones de fichajes.

Esto demuestra que el Real trabaja en una estrategia a largo plazo para formar su plantilla futura.

¿Podría ser un gran verano en el mercado de fichajes?

Por ahora, no se ha anunciado oficialmente ninguna decisión respecto al Manchester City.

Sin embargo, las discusiones en torno al club han aumentado el interés en el mercado de fichajes europeo. El posible interés del Real por Haaland, Gvardiol y otros jugadores sigue siendo uno de los temas más comentados para los próximos meses de fichajes.

Si la situación cambia, no se descarta que puedan producirse grandes fichajes que afecten al equilibrio de fuerzas en el fútbol europeo.

Real MadridManchester CityErling HaalandFichajesFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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