Tras el Mundial 2026, se abre la puerta de Europa: Behruz Karimov ficha por el Lugano

El defensa de 18 años de la selección de Uzbekistán, Behruz Karimov, ha dado uno de los pasos más importantes de su carrera. El jugador del Surkhon ha firmado un contrato con el club suizo Lugano y ahora solo los trámites oficiales lo separan de Europa.

Karimov había despertado el interés de los clubes europeos tras sus partidos en el Mundial 2026. Poco después, ese interés se está convirtiendo en un traspaso concreto.

Reconocimiento médico y contrato firmados en Taskent

Según informó el periodista Narzulla Saydullayev, Behruz Karimov pasó en Taskent el reconocimiento médico para su nuevo club.

Después, ambas partes formalizaron allí mismo el contrato.

« El futbolista pasó en Taskent el reconocimiento médico para su nuevo club y firmó allí el contrato. Behruz viajará a Lugano en cuanto obtenga el visado de trabajo suizo. »

Por tanto, el principal asunto pendiente para Karimov es ahora obtener el visado que le permita trabajar en Suiza. En cuanto el documento esté listo, se espera que se incorpore a su nuevo equipo.

El medio suizo Contropiede también informó ya el 25 de julio de que el Lugano había fichado al lateral derecho uzbeko de 18 años y que el futbolista había firmado su contrato.

El Mundial se convirtió en el escaparate de Karimov

Aunque solo tiene 18 años, Behruz Karimov tuvo la oportunidad de aparecer en el gran escenario con la selección de Uzbekistán durante el Mundial 2026.

La fuente suiza destacó especialmente que había sido titular en los partidos contra Portugal y Colombia.

Tras el Mundial, aumentó el interés de los clubes europeos por el joven defensa. Informaciones anteriores también señalaban que ojeadores de clubes de Inglaterra, Alemania y Francia seguían a Karimov.

Finalmente, su primer gran paso en Europa se producirá a través de Suiza.

¿Por qué el Lugano es una opción interesante?

El Lugano no es un simple club de mitad de tabla. Fundado en 1908, cuenta con una gran historia en el fútbol suizo.

Según la información oficial del club, el Lugano :

— ha sido tres veces campeón de Suiza;

— ha ganado cuatro veces la Copa de Suiza;

— celebró su último título copero en 2022.

En la temporada 2025-26, el equipo terminó tercero en la Superliga suiza y obtuvo una plaza en la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia de la UEFA.

Para Karimov, esto significa no solo jugar en un nuevo campeonato, sino también entrar en el entorno de las competiciones europeas.

¿Qué tipo de futbolista está fichando exactamente el Lugano?

La posición principal de Karimov es la de lateral derecho. Si es necesario, también puede jugar como centrocampista derecho o lateral izquierdo.

Según Transfermarkt, el futbolista nació el 7 de agosto de 2007, mide 1,80 metros y su contrato con el Surkhon debía estar vigente hasta finales de 2027.

En el fútbol moderno, clubes como el Lugano exigen a sus laterales no solo defender, sino también incorporarse al ataque a gran velocidad, participar en la presión y manejar el balón con seguridad.

La edad de Karimov le ofrece un amplio margen para adaptarse a las exigencias del fútbol europeo.

Otro paso importante para el fútbol uzbeko

El traspaso de Behruz representa tanto un logro individual como una tendencia importante para el fútbol uzbeko.

El joven futbolista tuvo su oportunidad en la selección nacional, brilló en el Mundial y, de ese modo, abrió la puerta al mercado europeo.

Lo más importante es que Karimov llega a Europa no al final de su carrera, sino con 18 años . Si consigue tener minutos con regularidad en el Lugano, los próximos años podrían convertirse en un periodo decisivo de su carrera.

Ahora todo depende del visado de trabajo suizo. En cuanto el documento esté listo, otro joven futbolista de la selección de Uzbekistán abrirá una nueva página de su carrera en el fútbol europeo.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.