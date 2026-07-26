Behruz Karimov está cerca de continuar su carrera en Suiza

Un nuevo e importante capítulo podría comenzar en la carrera de Behruz Karimov, el defensa de 18 años de la selección de Uzbekistán. Tras llamar la atención de los clubes europeos gracias a su participación en la Copa del Mundo, el jugador está a un paso de firmar con el club suizo Lugano.

Se espera que los documentos se oficialicen en los próximos días

Según la información del periodista Narzulla Saydullayev, el defensa del Surkhan está cerca de continuar su carrera en la liga suiza.

Los aspectos principales del acuerdo entre ambas partes ya se han resuelto y se espera que las formalidades restantes concluyan pronto. Tras ello, Karimov podrá unirse a la disciplina del Lugano.

Por ahora, ni el Lugano ni el Surkhan han anunciado oficialmente el posible traspaso. Por lo tanto, el acuerdo no se considerará cerrado hasta que se firme el contrato.

La Copa del Mundo atrajo la atención de los clubes europeos

Behruz Karimov tuvo la oportunidad de mostrarse en la gran escena del fútbol al participar en el Mundial 2026 con la selección de Uzbekistán.

Tras el Mundial, circularon informaciones sobre el interés de varios equipos europeos en el joven defensa. Anteriormente se había mencionado que el Lens francés también lo estaba siguiendo. Ahora, las probabilidades de que el jugador continúe su carrera en Suiza han aumentado.

A sus 18 años, Karimov se desempeña como lateral derecho. Su edad, velocidad y la experiencia acumulada en un gran torneo pueden ser factores clave de interés para los clubes europeos.

¿Qué clase de club es el Lugano?

El Lugano es uno de los clubes con mayor historia en el fútbol suizo. Fue fundado el 28 de julio de 1908 y compite en la máxima categoría del país.

Para la temporada 2026/2027, el equipo comenzó su andadura en la UEFA Conference League desde la segunda ronda previa. En esta fase, el club suizo se enfrenta en una eliminatoria a doble partido al Dukagjini de Kosovo.

Para Karimov, dar el salto a un club así podría permitirle:

adaptarse al fútbol europeo;

ganar experiencia en un campeonato de alto ritmo;

participar en partidos de competiciones europeas;

afianzar su puesto en la selección nacional.

Se avecina una gran oportunidad para el joven defensa

El posible traspaso de Behruz Karimov también podría ser un acontecimiento significativo para el fútbol de Uzbekistán. En especial, el salto temprano de un jugador de 18 años a Europa influirá notablemente en su evolución futura.

Sin embargo, todo dependerá ahora de los términos contractuales, la adaptación al nuevo campeonato y su rendimiento en la lucha por la titularidad. La puerta de Europa se abre, pero allí nadie te regala nada: esa es la cruda realidad del fútbol.

¿Crees que Behruz Karimov logrará afianzarse como titular en el Lugano?