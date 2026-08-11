El director deportivo del Lugano se pronunció sobre el traspaso de Behruz Karimov

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El director deportivo del Lugano se pronunció sobre el traspaso de Behruz Karimov

El joven defensa Behruz Karimov, que ofreció actuaciones sólidas y convincentes con la selección de Uzbekistán en el Mundial disputado en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), continuará su carrera en Europa. El talento de 19 años firmó un contrato de larga duración con el prestigioso club suizo Lugano.

El Lugano, que terminó el último campeonato suizo entre los tres primeros (tercero), anunció oficialmente el fichaje del prometedor internacional uzbeko.

La revelación del Mundial 2026 y la confianza de Cannavaro

Behruz Karimov debutó con la selección apenas dos meses y medio antes del inicio del Mundial. Campeón del mundo en 2006 y seleccionador de nuestro combinado nacional, Fabio Cannavaro alineó al joven defensa en un amistoso contra Gabón, depositando una gran confianza en él.

En los partidos del Mundial, Karimov también fue titular ante dos gigantes del fútbol mundial, Colombia y Portugal, y disputó prácticamente todo el encuentro. Aunque nuestra selección cayó derrotada en ambos partidos, el carácter combativo del defensa de 19 años, su visión de juego y su potente disparo llamaron la atención de los ojeadores internacionales.

El sincero reconocimiento del director deportivo del Lugano

Tras despertar el interés de varios clubes europeos, Karimov terminó eligiendo el proyecto del club suizo. El director deportivo del Lugano, Sébastian Pelser, habló sobre el fichaje del joven talento uzbeko:

«El traspaso de Behruz confirma la dirección correcta que ha elegido el club de fútbol Lugano. Nuestro club busca consolidar su posición como una entidad capaz de ofrecer un entorno y unas condiciones adecuadas para que los jóvenes talentos desarrollen aún más sus carreras en el panorama internacional.

Para Behruz, el Lugano representa su primer destino en el fútbol europeo. Aquí podrá dar el siguiente paso importante de su carrera. A la hora de tomar decisiones, los aspectos financieros no son prioritarios para nosotros: damos más importancia a las perspectivas deportivas y a la calidad del proyecto», señaló Sébastian Pelser.

Las estadísticas en el Surkhon y un contrato hasta 2031

Formado en el Surkhon de Termez, Behruz Karimov disputó en la Superliga de Uzbekistán 22 partidos y, además de su seguridad defensiva, también logró perforar la portería rival en 3 ocasiones .

El futbolista de 19 años, capaz de cubrir todo el carril derecho, desde la defensa hasta el ataque, firmó con el Lugano un contrato de cinco años con vigencia hasta el 30 de junio de 2031 .

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Behruz KarimovLuganoFabio CannavaroSebastian Pelser
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Shuhrat Razzakov
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