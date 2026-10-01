Zoé, la única cebra dorada del mundo, muere a los 19 años

Zoé, una cebra conocida por su apariencia única, falleció a los 19 años. Era famosa por su pelaje de color dorado y crema, que se diferenciaba de las habituales rayas blancas y negras, así como por sus ojos claros.

Zoé pasó toda su vida en un refugio de animales en Hawái, Estados Unidos. Debido a su aspecto poco común, atrajo la atención de entusiastas de los animales y expertos durante muchos años.

Según los expertos, el color distintivo de la cebra estaba relacionado con una rara mutación genética que afecta la producción de melanina. Debido a que esta característica es extremadamente inusual, a menudo se hacía referencia a Zoé como la «única cebra dorada del mundo».

Los representantes del refugio informaron que Zoé había enfrentado recientemente diversos problemas de salud relacionados con su edad. A pesar de la atención intensiva brindada por los veterinarios, no fue posible salvar su vida. 19 años es una edad avanzada para una cebra. Por ello, Zoé será recordada como uno de los animales raros que vivió una larga vida.