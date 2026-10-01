Huawei presenta el chip Kirin 9050 Pro de alto rendimiento

Junto con el lanzamiento de su nueva serie de smartphones Mate 90, Huawei presentó el procesador Kirin 9050 Pro, considerado el más potente de su historia. Según ixbt.com, este chip insignia destaca por su arquitectura 3D avanzada y una alta densidad de transistores, lo que permite un aumento significativo en el rendimiento general del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas de los nuevos procesadores

Durante la presentación, Huawei reveló tres nuevos sistemas en chip: Kirin 9030, Kirin 9035 y el Kirin 9050 Pro, diseñado para las exigencias más altas. El Mate 90 estándar está equipado con el Kirin 9030, mientras que el modelo Mate 90 Pro cuenta con el procesador Kirin 9035. El Mate 90 Pro Max, el modelo más avanzado, y otras versiones de alta gama funcionan sobre la base del Kirin 9050 Pro.

Una de las características principales del chip Kirin 9050 Pro es la tecnología de reconstrucción 3D de elementos lógicos. Este enfoque permite aumentar la densidad de los componentes sin ampliar el área del cristal. Se informa que la densidad de transistores en el procesador alcanza los 238 millones por milímetro cuadrado, un aumento del 28 % respecto a la cifra anterior.

La disposición vertical de los componentes forma hasta 5 millones de canales para la transmisión de señales. Esto eleva la capacidad de transferencia inter-cristal a 125 terabytes por segundo, reduciendo el número de búferes de frecuencia de reloj en un 55 % y el retardo crítico en un 30 %.

Rendimiento y potencial de inteligencia artificial

El nuevo procesador de 9 núcleos incluye un núcleo a 3,1 GHz, dos a 2,7 GHz, cuatro a 2,2 GHz y dos a 1,75 GHz. El módulo Ma Liang 955 se encarga de las tareas gráficas: el rendimiento de renderizado aumenta un 40 % y la tasa de fotogramas media en juegos crece un 35 %.

El módulo NPU basado en la arquitectura Da Vinci ha acelerado los cálculos de IA en un 140 %. La arquitectura híbrida MoE de 30 bits está diseñada para ejecutar grandes modelos de IA directamente en el dispositivo. Además, el módulo ISP de décima generación mejora la nitidez de la imagen en un 34 % al usar el teleobjetivo.

El procesador Kirin 9035, comparado con el anterior Kirin 9030 Pro, cuenta con frecuencias más altas, mostrando un crecimiento del 11 % en CPU, 10 % en GPU y 51 % en NPU. El Kirin 9030 base también ha sido mejorado significativamente respecto al Kirin 9020.

Gracias a estas actualizaciones tecnológicas, la velocidad general de los smartphones de la serie Mate 90 ha aumentado considerablemente respecto a la generación anterior. En particular, el modelo Mate 90 muestra un rendimiento un 27 % superior al Mate 80, el Mate 90 Pro un 20 % y el Mate 90 Pro Max un 31 % más que su predecesor.