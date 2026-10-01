¿El «Pequeño Messi» se muda a Cataluña? La directiva del FC Barcelona hace una declaración inesperada

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¿El «Pequeño Messi» se muda a Cataluña? La directiva del FC Barcelona hace una declaración inesperada

El interés en torno a las estrellas de la nueva generación crece en el mundo del fútbol. El brillante talento de 15 años de la academia del Manchester United, apodado el «Pequeño Messi» (Kid Messi) debido a su técnica única, ha sido objeto de rumores en la prensa sobre un posible traspaso al FC Barcelona.

Sin embargo, el director deportivo del club catalán, Deco, reaccionó rápidamente a estas noticias para aclarar la situación.

Visita a Cataluña y elección familiar

La semana pasada, la aparición del prodigio de 15 años en Barcelona avivó diversas especulaciones entre aficionados e insiders. Anteriormente, Gabriel había notificado oficialmente a la directiva del Manchester United su deseo de abandonar el club.

Según los informes de prensa, la familia del joven jugador eligió a España como destino prioritario para continuar su carrera. Esto parecía situar la opción del FC Barcelona en el centro de la agenda.

La respuesta tajante de Deco: «No es nuestra forma de trabajar»

En una entrevista con el influyente medio británico talkSPORT , Deco declaró firmemente que el club catalán no participará en juegos relacionados con jugadores menores de edad bajo contrato:

«No tengo nada que decir sobre este jugador. Es algo normal: siempre nos contactan diferentes agentes y jugadores. Especialmente con los jóvenes talentos, este tipo de propuestas son muy frecuentes.

No tenemos interés en ningún jugador en su situación. No sé exactamente qué está pasando, pero si sigue siendo jugador del Manchester United, no es asunto nuestro. Antes de dar cualquier paso, hay que entender cuál es su situación legal. Negociar de esta manera con adolescentes y jugadores jóvenes no es nuestra forma de trabajar».

Esta declaración del director deportivo del FC Barcelona demuestra que el club respeta estrictamente las normas y la ética de los traspasos internacionales, y que no se tomará ninguna medida hasta que se resuelvan los asuntos oficiales con el Manchester United.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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