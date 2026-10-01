El secreto del contrato hasta 2034: ¿Qué hará Haaland si el City es sancionado?

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El secreto del contrato hasta 2034: ¿Qué hará Haaland si el City es sancionado?

«Manchester City» y sus irregularidades financieras están generando preocupación y especulaciones en el fútbol inglés. Incluso si los «Citizens» recibieran la sanción más severa, como la exclusión de la Premier League, ningún gigante mundial podría llevarse gratis al goleador del equipo, Erling Haaland.

Según la Football Insider información exclusiva difundida por el medio británico, la directiva del club de Mánchester ha protegido el contrato de su estrella ante cualquier crisis inesperada.

No hay cláusula de rescisión

La fuente aclara que el contrato laboral del delantero noruego de 26 años no contiene ninguna cláusula especial que permita rescindir el acuerdo de forma automática o anticipada en caso de descenso del club.

Esta situación frustra los planes del Real Madrid, el FC Barcelona u otros grandes clubes que esperaban fichar a Haaland como agente libre:

  • No hay salida gratuita: Cualquier equipo que desee contar con el delantero deberá pagar íntegramente la enorme cláusula de rescisión fijada por el City.

  • Un acuerdo estratégico hasta 2034: Los «Citizens» han garantizado sólidamente sus intereses financieros y legales al firmar un contrato a largo plazo con el goleador noruego, vigente hasta 2034.

El City evalúa la realidad con precisión

Al mismo tiempo, la directiva del club es consciente del aspecto moral de la situación. Si el «Manchester City» fuera realmente descendido, es muy poco probable que el delantero más valioso y de mayor nivel del mundo se quede a jugar en el Championship o en divisiones inferiores para devolver al equipo a la élite.

Sin embargo, lo más importante para la directiva es que el club no pierda sus activos. Incluso en caso de exclusión del campeonato, el «Manchester City» mantendrá el derecho total a obtener una cifra récord por el traspaso de Erling Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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