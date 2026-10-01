Evento nocturno inusual en Tokio: los jóvenes leen en lugar de bailar

En Tokio, Japón, se llevó a cabo un evento inusual que combinó el formato de discoteca con la lectura de libros. En la velada llamada "Jucy Book Rave", los jóvenes dedicaron tiempo a leer en lugar de bailar con la música de un DJ.

La idea principal del evento fue sacar la lectura del entorno habitual de la biblioteca o el hogar para llevarla a un ambiente divertido y original. Los organizadores buscaron aumentar el interés por la lectura entre los jóvenes combinando música, ambiente nocturno y libros.

Los participantes pudieron llevar sus libros favoritos o intercambiarlos con otros asistentes. De esta manera, la noche creó una oportunidad no solo para la lectura, sino también para el intercambio de libros e ideas.

Durante el evento, la música se puso a un volumen más alto, creando también un espacio para quienes deseaban bailar. Por ello, los asistentes pudieron comenzar la noche leyendo y luego relajarse al ritmo de la música.