Suspensión de hasta 6 meses y multa: Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por abandonar la selección

La controversia en torno a la selección nacional de Portugal está alcanzando niveles legales y disciplinarios. El delantero del Al-Nassr y capitán del equipo, Cristiano Ronaldo podría enfrentar sanciones oficiales por abandonar el campamento de entrenamiento de forma arbitraria antes de un partido crucial contra Dinamarca.

Se informó que esta decisión del jugador de 41 años fue resultado de un tenso conflicto con el entrenador Jorge Jesus tras no ser alineado en el partido contra Noruega. Sin embargo, es muy probable que este acto no quede impune por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Cláusula específica del reglamento: suspensión de 1 a 6 meses

El reglamento disciplinario oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol establece restricciones estrictas para los casos de abandono injustificado de la concentración de la selección nacional:

« Si un jugador convocado a la selección nacional abandona la concentración de forma arbitraria o no se presenta a un entrenamiento, partido o cualquier otro evento que involucre a las selecciones nacionales (o cualquier medida relacionada con la defensa del honor de la FPF o de Portugal) sin una causa justificada, será de uno a seis meses suspendido de su derecho a jugar ».

Según el documento, además de la prohibición obligatoria, también se contempla una sanción financiera simbólica:

Sanción financiera: El jugador será multado con una cantidad de 5 a 10 unidades de cálculo.

Monto total: Dado que actualmente una unidad está fijada en 102 euros, el monto de la multa asciende a aproximadamente 500 a 1000 euros. constituye la suma.

La reacción de los aficionados y el público está dividida

Esta decisión de Ronaldo ha provocado grandes debates en el fútbol mundial. La opinión pública no es unánime respecto al capitán, quien ha sido el héroe de la selección durante años.

Muchos aficionados y expertos critican abiertamente la salida de Ronaldo, subrayando que ni siquiera el jugador más grande puede estar por encima de la disciplina del equipo, del entrenador y de los intereses del país.

Si la FPF aplica plenamente los requisitos de su reglamento, esta suspensión podría tener un impacto serio en la participación de Ronaldo no solo en la selección nacional, sino en competiciones oficiales en general. El jugador aún no ha hecho declaraciones sobre las investigaciones disciplinarias oficiales.