Suspensión de hasta 6 meses y multa: Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por abandonar la selección

·7·Deportes
Suspensión de hasta 6 meses y multa: Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por abandonar la selección

La controversia en torno a la selección nacional de Portugal está alcanzando niveles legales y disciplinarios. El delantero del Al-Nassr y capitán del equipo, Cristiano Ronaldo podría enfrentar sanciones oficiales por abandonar el campamento de entrenamiento de forma arbitraria antes de un partido crucial contra Dinamarca.

Se informó que esta decisión del jugador de 41 años fue resultado de un tenso conflicto con el entrenador Jorge Jesus tras no ser alineado en el partido contra Noruega. Sin embargo, es muy probable que este acto no quede impune por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Cláusula específica del reglamento: suspensión de 1 a 6 meses

El reglamento disciplinario oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol establece restricciones estrictas para los casos de abandono injustificado de la concentración de la selección nacional:

« Si un jugador convocado a la selección nacional abandona la concentración de forma arbitraria o no se presenta a un entrenamiento, partido o cualquier otro evento que involucre a las selecciones nacionales (o cualquier medida relacionada con la defensa del honor de la FPF o de Portugal) sin una causa justificada, será de uno a seis meses suspendido de su derecho a jugar ».

Según el documento, además de la prohibición obligatoria, también se contempla una sanción financiera simbólica:

  • Sanción financiera: El jugador será multado con una cantidad de 5 a 10 unidades de cálculo.

  • Monto total: Dado que actualmente una unidad está fijada en 102 euros, el monto de la multa asciende a aproximadamente 500 a 1000 euros. constituye la suma.

La reacción de los aficionados y el público está dividida

Esta decisión de Ronaldo ha provocado grandes debates en el fútbol mundial. La opinión pública no es unánime respecto al capitán, quien ha sido el héroe de la selección durante años.

Muchos aficionados y expertos critican abiertamente la salida de Ronaldo, subrayando que ni siquiera el jugador más grande puede estar por encima de la disciplina del equipo, del entrenador y de los intereses del país.

Si la FPF aplica plenamente los requisitos de su reglamento, esta suspensión podría tener un impacto serio en la participación de Ronaldo no solo en la selección nacional, sino en competiciones oficiales en general. El jugador aún no ha hecho declaraciones sobre las investigaciones disciplinarias oficiales.

Cristiano RonaldoFederación Portuguesa de FútbolSelección de PortugalAl-NassrFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El fin de una era: Cristiano Ronaldo pone punto final a su carrera con la selección de PortugalEl fin de una era: Cristiano Ronaldo pone punto final a su carrera con la selección de PortugalHoy 07:07«Diré la verdad a su debido tiempo»: Ronaldo explica por qué abandonó la selección«Diré la verdad a su debido tiempo»: Ronaldo explica por qué abandonó la selecciónHoy 06:51Los 20 años de dedicación de Ronaldo superan una emoción pasajera: ¿qué ocurre en el campamento portugués?Los 20 años de dedicación de Ronaldo superan una emoción pasajera: ¿qué ocurre en el campamento portugués?Hoy 06:45Golpe inesperado antes del partido contra Dinamarca: Ronaldo abandona la concentración de PortugalGolpe inesperado antes del partido contra Dinamarca: Ronaldo abandona la concentración de PortugalHoy 06:37João Félix dice que quiere dar la asistencia histórica a Cristiano RonaldoJoão Félix dice que quiere dar la asistencia histórica a Cristiano Ronaldo27 septiembre 22:12Cristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 golesCristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 goles24 septiembre 09:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov