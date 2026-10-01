Huawei presenta cinco nuevos smartphones Mate 90

Huawei ha ampliado oficialmente su línea de dispositivos insignia al presentar la serie Mate 90, compuesta por cinco modelos. Según ixbt.com, la nueva gama incluye los modelos Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition y RS Ultimate Design. Así lo informa Ixbt.com.

Todos los smartphones presentados están equipados con pantallas OLED de alta calidad, con tres pequeños recortes en la parte superior para la cámara frontal y el sistema de reconocimiento facial 3D. Las versiones Pro cuentan con una pantalla de 6,9 pulgadas que admite un rango de frecuencia de 1–120 Hz, tecnología PWM de alta frecuencia y un brillo máximo récord de hasta 12 000 nits.

En el diseño de los smartphones, la empresa ha mantenido su tradicional bloque de cámara circular, pero lo ha mejorado funcionalmente. En particular, se ha añadido la posibilidad de instalar un teleconvertidor de 240 mm en dicho bloque. La versión RS Ultimate Design, uno de los modelos más avanzados y costosos de la serie, cuenta con un cuerpo de titanio y basalto, además de protección contra agua y polvo con certificación IP68/IP69.

Capacidades fotográficas y rendimiento

La cámara principal se basa en una apertura variable y un sensor de 1/1,28 pulgadas. Este módulo está equipado con tecnología de rango dinámico ultra amplio de 18 EV, lo que permite capturas perfectas incluso en condiciones de iluminación complejas. Además, las versiones avanzadas están enriquecidas con un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico 4x y el sistema Red Maple de tercera generación.

El rendimiento de los smartphones está a cargo de los procesadores Kirin 9030, Kirin 9035 y Kirin 9050 Pro, según el modelo. El procesador Kirin 9050 Pro, que ocupa el lugar más alto, ofrece un aumento de rendimiento superior al 40 % en comparación con la generación anterior y permite ejecutar localmente grandes modelos de lenguaje (LLM) en el dispositivo.

Batería y sistema de carga

Los dispositivos de la nueva serie están equipados con enormes baterías de 6800 mAh. Para evitar el sobrecalentamiento, se ha implementado un sistema de refrigeración eficiente con una cámara de vapor moderna y ampliada.

Para cargar los dispositivos, se dispone de una tecnología de carga rápida por cable de hasta 100 W, así como una función de carga inalámbrica rápida, lo que brinda una gran comodidad a los usuarios.