Erling Haaland demanda a la aerolínea Norwegian Air

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha iniciado acciones legales formales contra la aerolínea Norwegian Air Shuttle por el uso no autorizado de su marca personal y derechos de imagen. Según informes de VG Sports y Dagbladet, el bufete de abogados Schjodt presentó una demanda ante el tribunal de distrito de Oslo en nombre del jugador y de la firma británica York Promotions Ltd, tal como informa Goal.com .

El conflicto surgió a raíz de una campaña publicitaria de la aerolínea en redes sociales durante la Copa del Mundo. La empresa modificó digitalmente la imagen de uno de sus aviones añadiéndole el característico peinado rubio de Erling Haaland. Esta publicación, compartida en Instagram y TikTok, incluía el pie de foto: «Nunca hemos sido tan noruegos como ahora».

Humor informal y consecuencias legales

Aunque las publicaciones fueron eliminadas inmediatamente tras la intervención de los abogados, la aerolínea calificó sus acciones como simple humor en redes sociales y un gesto de apoyo. El portavoz de Norwegian, Eivind Hammer Myhre, expresó que la compañía no comprende la demanda y lamenta ser llevada a juicio por apoyar a héroes deportivos.

No obstante, expertos legales señalan que la posición del jugador es sólida. Tore Lunde, profesor de derecho de marketing en la Universidad de Bergen, afirmó que Haaland tiene muchas probabilidades de ganar, basándose en la Ley de Marketing de Noruega y las normativas de protección de la personalidad. Los precedentes de la Corte Suprema de Noruega protegen estrictamente la imagen y los rasgos personales de los atletas frente al uso comercial corporativo no autorizado.

La primera audiencia judicial por videoconferencia está programada para el 9 de octubre de este año. Se espera que este proceso siente un precedente importante en el derecho deportivo internacional sobre la protección de la imagen y la marca personal de los atletas. Las negociaciones y el debate judicial influirán significativamente en futuros casos sobre el uso de la imagen de deportistas.