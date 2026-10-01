En China, un empleado gana un año de vacaciones pagadas en una lotería

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En China, un empleado gana un año de vacaciones pagadas en una lotería

En una lotería celebrada en una empresa de Shenzhen, China, en la que participaron 70 empleados, se sorteó un premio inusual. No fue un número o boleto de la suerte, sino el nombre de uno de los empleados lo que resultó ganador.

Al principio, el gerente que escuchó su nombre pensó que era una broma. Sin embargo, después de que el director de la empresa confirmara que él era el ganador, se supo que el evento era serio.

Esta lotería se organizó como parte del primer evento corporativo de la empresa tras una pausa de tres años debido a la pandemia de COVID-19. Se preparó una recompensa diferente a los regalos habituales para los empleados.

Al ganador se le dio la opción de tomarse un año de vacaciones manteniendo su salario completo o recibir el valor monetario de este beneficio.

La posibilidad de recibir un sueldo mensual sin trabajar durante un año puede ser un premio inesperado para muchos.

ShenzhenCOVID-19LoteríaEvento CorporativoChina
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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